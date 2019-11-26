Зараза к заразе. Какие инфекции можно подцепить в больнице?

Источник материала: Аргументы и факты

Заболеть в больнице не так сложно, как кажется. Несмотря на потенциальную стерильность помещений, внутрибольничные инфекции разнообразны и достаточно сильны. «В больнице огромное количество всего, чем можно заразиться, начиная от каких-то кишечных инфекций до внутрибольничных пневмоний. Особо неприятными являются больничные паразиты, потому что они уже получили устойчивость к различным препаратам, включая антибактериальные и антисептики разного плана», — говорит врач-иммунолог Анна Шуляева.

Почему внутрибольничные инфекции страшны

Специалисты буквально в один голос отмечают, что внутрибольничные инфекции страшнее и опаснее обычных, которые можно подцепить дома, на улице и в различных людных местах. Связано это с тем, что все вирусы, бактерии и грибки, а также паразиты циркулируют в замкнутой среде, постоянно мутируют и уже не реагируют на стандартное лечение, т. к. давно к нему привыкли.

«Занести инфекцию в больницу легко может пациент, который приходит, например, с признаками кишечной инфекции, — их же нельзя увидеть окружающим людям — а о своих симптомах и проблемах рассказывает только на приеме у врача», — отмечает Анна Шуляева. Кроме того, говорят специалисты, инфекции в стационар и поликлинику может приносить и персонал медучреждения. В результате ежедневно атмосфера пополняется новыми патогенными микроорганизмами, которые курсируют от пациента к пациенту.

Чем заражаются?

Притчей во языцех для российских больниц является золотистый стафилококк. Из-за этой бактерии даже регулярно закрывают родильные дома на так называемую мойку. По статистике, болезни, вызванные стафилококком, лидируют на фоне других. Бактерия приводит к гнойно-воспалительным инфекциям, справиться с которыми крайне сложно. Стафилококк вездесущ: он может поражать кожные покровы, приводя к развитию фурункулов, панарицеев и абсцессов. Также он негативно сказывается и на состоянии внутренних органов, становясь причиной пневмоний, эндокардитов, менингитов и т. д. Бактерия выделяет энтеротоксин, который легко провоцирует тяжелую пищевую интоксикацию.

В связи с его широкой распространенностью отмечают, что бактерия стафилококка устойчива к антибиотикам и различным неблагоприятным факторам окружающей среды, например, низким или высоким температурам, ветру и т. д. Кроме того, он уже не поддается различным антисептикам, даже тем, что изготовлены на основе этанола.

Передается он разными методами: контактным, воздушно-капельным, воздушно-пылевым. Так, например, он может перемещаться через нестерильные инструменты, руки, с молочными продуктами, во время инъекций и т. д.

ВИЧ-инфекция — редкий вариант, но все же, бывает, встречается. Зачастую ситуация заражения возникает при процедурах переливания крови. Если персонал больницы использует нестерильные инструменты, риски возрастают многократно. Проблема может возникнуть и в той ситуации, если пациенту влили зараженную кровь без должной проверки.

Отравление или прочие кишечные инфекции — еще один вариант болезней, которые могут настигнуть пациента внутри стационара. Частым явлением различные расстройства кишечника бывают в инфекционных отделениях, ведь сюда по определению привозят пациентов, которые получили патологию извне. Например, могли отравиться некачественной едой, водой и т. д. Ротавирусы довольно устойчивы и сильны, при этом заражение происходит мгновенно.

Дополнительно ухудшить ситуацию может несоблюдение другими пациентами личной гигиены: достаточно дотронуться до поверхности, к которой прикасался человек с кишечной инфекцией, как распространение патологии начинается в геометрической прогрессии.

Герпес — еще один вариант того, что можно принести из больницы. Стоит понимать, что герпетическая инфекция при заражении человека остается с ним навсегда. Она может присутствовать в организме в спящем состоянии, но регулярно будет рецидивировать при сопутствующих условиях: снижении иммунитета, ослаблении организма и т. д. Один из путей передачи вируса — воздушно-капельный. Поэтому им легко можно заразиться в условиях закрытого помещения стационара и большого количества людей.

Такая инфекция, как синегнойная палочка, чаще всего характерна для стационаров. Передается преимущественно через предметы ухода и руки персонала. Бактерия устойчива к антибиотикам в силу особенностей своего строения. Передается воздушно-капельным путем, контактно, пищевым путем, например, через плохо обработанные термически молоко, мясо или воду. Попадает в организм через поврежденную кожу или ранки на слизистых, пупочные ранки, конъюнктиву глаз, ЖКТ. Приводит к развитию таких болезней, как отит, цистит, пиелонефрит, уретрит, пневмония и другие.

Такая инфекция считается одной из самых опасных, т. к. извести ее практически невозможно. Врачам приходится прилагать немало усилий по подбору адекватного препарата, который сможет победить бактерию. Нередко те же антибиотики сначала назначают внутривенно, а потом уже, если есть эффект, начинают использовать внутримышечно. Также дополнительно применяют целый комплекс в виде назначений бактериофагов и прочих средств. Прибегают и к донорской плазме.

Сильны в больницах и детские инфекции: корь, краснуха, свинка и т. д. Они передаются в закрытых помещениях воздушно-капельным путем и поражают организм очень быстро. При этом взрослые переносят такие инфекции очень тяжело: с высокой температурой, серьезными болями в мышцах и прочими проявлениями.

Как защититься?

Естественно, на этом фоне возникает вопрос: как же можно по максимуму себя обезопасить от таких напастей? «Надо стараться чаще менять одежду, которую далее стирать на высоких температурах в машинке, по возвращении домой из стационара надо сразу же переодеваться. В больнице по возможности ходить в маске. Естественно, не стоит забывать и про личную гигиену: регулярно мыть руки и обрабатывать их дополнительно антисептиками. Кроме того, стоит быть аккуратнее с едой: контакты с пищей в больнице следует свести к минимуму. Причем питаться только проверенными продуктами, не оставлять открытыми баночки с тем же йогуртом и т. д. Перекусывать можно и на улице, если речь идет о том, чтобы съесть что-нибудь, помимо предлагаемого в стационаре питания. Предварительно перед выходом, естественно, надо помыть руки. Кроме того, стоит, если есть возможность, выходить на прогулки: многие бактерии под воздействием внешних температур, например, при -10 на улице, погибают довольно быстро», — отмечает иммунолог Шуляева.