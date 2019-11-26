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Полезная диета. 15 «столов», разработанных учёными, по-прежнему актуальны

27.11.2019 12:05 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Полезная диета. 15 «столов», разработанных учёными, по-прежнему актуальны
Советский Союз был единственной страной в мире, где здоровым питанием занимались на государственном уровне. На фото: диетическое питание в заводской столовой, 1982 г. © / Владислав Шидловский / РИА Новости

У меня много знакомых, которые испытывают на себе заграничные новинки – диеты. Взахлёб рассказывают о достоинствах очередной, потом про неё забывают и садятся на другую. Но возможно ли так, чтобы полезная диета была одна на всех?

Валерия Ч.

Всё больше становится тех, кто изводит себя многочисленными диетами: кремлёвская, голливудская, японская, гречневая, кефирная, капустная, на супе, на соках… 

Врачи не советуют особо мудрить, поскольку главное правило здорового питания учёные сформулировали давным-давно: сколько человек получил энергии с пищей – столько и должен потратить. А в подборе конкретных продуктов следует учитывать состояние здоровья и при наличии заболеваний согласовать рацион с врачом-диетологом.

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Кстати, в ХХ веке един­ственной страной, где на государственном уровне занимались здоровым питанием, был Советский Союз. В 1930 году в СССР создан Институт питания, который и разработал сбалансированный рацион для людей разного состояния здоровья. Именно советские диетологи внедрили трёхразовое питание, горячие завтраки и обед из трёх блюд плюс компот.

Учёными под руководством Мануила Певзнера созданы знаменитые «столы» – диеты. Продукты поделили не на полезные и вредные, а на подходящие и неподходящие с учётом здоровья – в диетах они стали разрешёнными и запрещёнными. 

А суточное меню при этом должно быть дробным: принимать пищу нужно от 4 до 6 раз в день.

Общее для всех 15 столов – это исключение из рациона газировок, алкоголя и острых блюд.

Стол № 1. При язве желудка и двенадцати-перстной кишки

Разрешены протёртые супы, блюда, приготовленные на пару или сваренные. Белый чёрствый хлеб, молоко и молочные продукты, кисели.

Среди запрещённых в этой диете продуктов красная и белокочанная капуста, лук, чеснок, редис, репа, редька, брюква, шпинат, щавель, грибы, сырые яйца, мясные, грибные, рыбные отвары, чёрный хлеб, сдобная выпечка, бобы, горох, чечевица, фасоль, пшено.

Стол № 2. При атрофическом гастрите и колитах

Кулинарная обработка пищи разнообразная, но блюда подаются в измельчённом виде, от 15 до 60 °С.

Запрещённые продукты: жирная рыба и мясо, сало, мороженое, горячие и холодные напитки, тёплая сдоба, шоколад, изделия с кремом, инжир, финики, бобовые, редис, редька, болгарский перец, грибы, чеснок, лук, ягоды с грубой кожурой и зёрнами, виноградный сок, квас, маринады и соленья, копчёности, консервы.

Стол № 3. При хроническом воспалении кишечника с запорами

Продукты измельчённые, большое количество овощей и фруктов, кефир, чернослив, компоты, подсушенный хлеб.

Запрещены свежий пшеничный хлеб, сдобная и слоёная выпечка, волокнистое мясо (утятина, гусятина), мясные консервы и копчёности, солёная и копчёная рыба, вермишель, манная и рисовая крупа, чеснок, лук, редис, редька, грибы, кремы, шоколад, конфеты, кисели, кизил, черника, айва, смородина, крепкий чай и кофе.

Стол № 4. При болезнях кишечника, сопровождающихся поносом

Супы на слабом бульоне с рисовой или манной крупой и протёртым мясом, рисовая, гречневая каши на нежирном бульоне или воде. Нежирное мясо. Варёные или паровые блюда.

Запрещены хлебобулочные изделия, любые виды закусок, супы на жирных и крепких бульонах, жирные мясо и рыба, копчёности, консервы, молочные продукты, ячневая и перловая крупы, пшено, бобовые, сырые ягоды и фрукты, любые сладости, какао и кофе.

Стол № 5. При заболеваниях желчных путей и печени

Еда не должна быть холодной. Умеренное ограничение соли. Блюда варёные, печёные, тушёные. Кисломолочные продукты, хлеб ржаной и отрубной, а пшеничный – подсушенный.

Запрещается употреблять жирные блюда, в т. ч. оливки, сало, свинину, язык, почки, а также бобовые, сдобу, соленья, маринады и копчёности, консервы, черный кофе, какао, шоколад.

Полезная диета. 15 «столов», разработанных учёными, по-прежнему актуальны
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Стол № 6. При мочекаменной болезни и подагре

Исключение продуктов с большим содержанием пуринов и щавелевой кислоты, ограничение соли. Мясо и рыба – только 2–3 раза в неделю в варёном виде (первый бульон слить). Температура блюд – от 15 до 60 °С.

Запрещены рыбные, мясные, куриные навары и экстракты, жирные сорта рыбы и мяса, субпродукты, копчёности, солёная рыба, консервы, свиной и говяжий жир, щавель, шпинат, бобовые, малина, цветная капуста, инжир, какао, шоколад, крепкий кофе и чай.

Стол № 7. При хроническом и остром нефрите и почечной недостаточности

Блюда на пару или на воде, тёплые. Ограничение соли.

К употреблению запрещены грибы, жиры, маринады и соленья, копчёности, бульоны, консервы, выпечка с содой и масляными кремами, кофе и крепкий чай, какао, шоколад.

Стол № 8. При ожирении

Ограничение калорийности до 1600–1700 ккал и соли. Овощи, фрукты, мясо, рыба, нежирный творог. Полезные жиры растительного происхождения: орехи, оливковое масло.

Запрещены дрожжевая и слоёная выпечка, хлебобулочные изделия из муки первого и высшего сорта, манная крупа, молочные продукты с жирностью больше 10%, бобовые, макаронные изделия, колбасы, жирное мясо, сало, наваристые овощные и мясные бульоны, хурма, бананы, соусы, маринады, кондитерские изделия, шоколад, какао, крепкий кофе, кисель, мёд.

Стол № 9. При сахарном диабете

Особенно важно соблюдать режим питания: маленькие порции каждые 3 часа. Ограничение углеводов, белка и соли, исключение сахара.

Запрещены изделия из слоёного и сдобного теста, жирные, крепкие буль­оны, рис, манная крупа, макаронные изделия, жирные мясо и рыба, гусь, утка, консервы, копчёности, солёная рыба, икра, маринады и соленья, изюм, виноград, бананы, инжир, финики, соки из сладких фруктов и ягод, конфеты и кондитерские изделия.

Стол № 10. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Вегетарианские супы с крупами, картофелем, овощами, свекольник, молочные и фруктовые супы, отварные или запечённые овощи, нежирные мясо и рыба, свежие фрукты и ягоды, молоко и молочные продукты, но сметану, сливки и сыр нужно ограничить.

Запрещены жирные мясо и рыба, утка, гусь, копчёности, колбасы, икра, консервы, бобовые, маринады и соленья, редька, щавель, шпинат, грибы, лук, редис, чеснок, изделия из слоёного и сдобного теста, свежий хлеб, оладьи, блины, кофе, какао и шоколад.

Стол № 11. При туберкулёзе, пневмонии, анемии и истощённом состоянии после травм и операций

Продукты, богатые железом и белком. Жарка не запрещается, но не рекомендуется: полезнее щадящая термическая обработка. Овощи, фрукты, ягоды, свежая зелень, свежевыжатые соки. Творог, сыр, яйца, мёд, варенье.

Запрещены жирные мясо и рыба, консервы, солёные сыры, пирожные и торты с обилием крема.

Полезная диета. 15 «столов», разработанных учёными, по-прежнему актуальны
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Стол № 12. При заболеваниях нервной системы

Увеличено потребление продуктов, насыщенных фосфорными солями, – молочка, печень, бобовые. Нежирные мясо и рыба, овощи, фрукты и ягоды. Вчерашний или подсушенный хлеб, сухофрукты, мёд, варенье, зефир, пастила, не шоколадные конфеты.

Запрещены жирные мясо, рыба и бульоны, пряности, какао и шоколад, крепкий чай и кофе.

Стол № 13. При острых инфекционных заболеваниях

Нежирные бульоны, мясо и рыба, вермишель, разваренные каши с добавлением молока или бульона, подсушенный пшеничный хлеб, кисломолочные продукты и творог, сладкие и кисло-сладкие фрукты и ягоды, сахар, мёд, джем, варенье, мармелад.

Запрещённые продукты: жирные бульоны и супы, пшено, перловка, бобовые и макароны, грибы, капуста, редис, редька, чеснок, огурцы, молоко, сливки и жирная сметана, пирожные и сдоба.

Стол № 14. При болезнях почек и нарушениях фосфорно-кальциевого обмена

Еда не должна быть слишком горячей или холодной. В способах приготовления блюд особых ограничений нет. Самые полезные продукты – которые помогают поддерживать кислую среду: мясо, рыба, хлеб, крупы и макаронные изделия.

Под запретом пища, содержащая много кальция и обладающая ощелачивающим действием: копчёности, консервы, молочные продукты, овощи, соленья, сдоба, соки.

Стол № 15. При состояниях, не требующих особых диет

Эта диета помогает перейти к привычному рациону после болезни. Поэтому блюда должны быть богаты витаминами, белками и минералами.

Запрещено жирное, в т. ч. мясо и рыба, колбасы, сыры, а также сметана и творог с высокой жирностью.

Мнение эксперта

Полезная диета. 15 «столов», разработанных учёными, по-прежнему актуальныВедущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологий Алла Погожева:

– Проблема новомодных диет в том, что они несбалансированные – в них исключаются или резко ограничиваются либо белки, либо жиры, либо углеводы, а это приводит к различным нарушениям обмена веществ. Сбалансированную диету, т. е. ту, в которой в определённом количестве содержатся все необходимые организму элементы, может назначить врач-диетолог.

 
 
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Советский Союз был единственной страной в мире, где здоровым питанием занимались на государственном уровне.
 
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