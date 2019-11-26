Источник материала: Кричевская жизнь

Идеологический работник – это человек, который должен видеть перспективу, опережать события, прогнозировать будущее, двигаться вперед и вести за собой других. Поэтому на Кричевщине большое внимание уделяется организации работы с идеологическим активом. Одна из таких форм работы – постоянно действующий семинар идеологического актива района, который проводится ежемесячно накануне Единого дня информирования.

Перед очередным семинаром была организована работа мини-площадки по здоровому образу жизни, в рамках которой действовали книжная выставка «Мы выбираем жизнь!», была организована демонстрация социальных роликов о ВИЧ/СПИД, проведено анкетирование «Профилактика ВИЧ-инфекции», прошла флеш-акция «Вмес­те против СПИДа!», в ходе которой распространялись информационные листовки. Цель акции – популяризация здорового образа жизни, повышение уровня осведомленности по проблеме ВИЧ/СПИД, ответственности в отношении к с своему здоровью и здоровью окружающих.

Вниманию участников семинара были предложены книжные выставки «Знать сегодня, чтобы жить завтра: 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом», «Здоровье человека – главное богатство общества: 21 ноября – Международный день отказа от курения». У выставки прошла информационная акция по здоровому образу жизни «Время развеять дым!». Ее цель – способствовать снижению распространенности табачной зависимости. Организовали работу мини-площадки отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, районный информационно-идеологический центр, районные организации ОО «Белорусский союз женщин» и ОО «Белорусский фонд мира».

В помощь идеологическому активу был подготовлен раздаточный материал. Это – информационный дайджест «Деловой блокнот идеолога. Общение и взаимопонимание: психологические барьеры», информационный буклет «ВИЧ-инфекция», информационно-правовая памятка «Равные права – равные возможности: 3 декабря – Международный день инвалидов».

Заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко поблагодарила за активное участие в подготовке и проведении избирательной кампании и переписи населения, обозначила направления дальнейшей работы идео­логического актива района. Основная тема Единого дня информирования – развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания граждан. В частности, было отмечено, что устойчивое развитие любого общест­ва в значительной мере зависит от того, насколько проводимая государством социально-экономическая политика соответствует жизненным требованиям и интересам граждан. Поэтому развитие социальной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений в деятельности местных органов власти. На Могилевщине этому вопросу уделяется пристальное ­внимание.

В ходе семинара были рассмотрены вопросы производственного травматизма и охраны труда, речь шла о сезонных особенностях обес­печения безопасности дорожного движения, правилах пожарной безопасности (акция «Не поджигай свою жизнь» – предупреждение гибели и травматизма детей на пожарах). Заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Галина Кирпичева проинформировала о конфессио­нальной ситуации и работе по обеспечению исполнения законодательства о свободе совести и религиозных организаций в районе в нынешнем году.

В деятельности идеологического работника важно учитывать закономерности, определяющие особенности межличностных взаимоотношений. Об этом шла речь в информационном выступлении заместителя директора ЦТДиМ «Крэчут» Ольги Логуновой и медиа-обзоре «Конфликты в коллективе и пути их преодоления: ресурсы районного информационно-идеологического центра в помощь заместителю руководителя по идеологической работе» (руководитель РИИЦ Елена Лисичкина). Научный сотрудник исторического музея Ольга Емельянова познакомила с медиа-обзором «Знаковые события ноября в истории Кричевщины». Использованию краеведческих материалов в информационно-пропагандистской работе в трудовых коллективах и по месту жительства населения в работе семинара уделяется особое внимание, тем более, что 2019-й проходит под знаком Года малой родины, 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Также традиционно на семинарах идеологического актива района внимание акцентируется на вопросах пропаганды здорового образа жизни. В этот раз речь шла о возможностях профилактики ВИЧ-инфекции. Также были затронуты вопросы организации подписной кампании на государственные периодические издания на первое полугодие 2020-го, проведения единого дня информирования в трудовых коллективах и по месту жительства населения, республиканской акции «Наши дети», областного благотворительного марафона «Согреем детские сердца», а также обучающего семинара «Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятиях, в организациях и учреждениях.

Владимир ДАЛЕЦКИЙ.