ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеть перспективу

27.11.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Идеологический работник – это человек, который должен видеть перспективу, опережать события, прогнозировать будущее, двигаться вперед и вести за собой других. Поэтому на Кричевщине большое внимание уделяется организации работы с идеологическим активом. Одна из таких форм работы – постоянно действующий семинар идеологического актива района, который проводится ежемесячно накануне Единого дня информирования.
Перед очередным семинаром была организована работа мини-площадки по здоровому образу жизни, в рамках которой действовали книжная выставка «Мы выбираем жизнь!», была организована демонстрация социальных роликов о ВИЧ/СПИД, проведено анкетирование «Профилактика ВИЧ-инфекции», прошла флеш-акция «Вмес­те против СПИДа!», в ходе которой распространялись информационные листовки. Цель акции – популяризация здорового образа жизни, повышение уровня осведомленности по проблеме ВИЧ/СПИД, ответственности в отношении к с своему здоровью и здоровью окружающих.
Вниманию участников семинара были предложены книжные выставки «Знать сегодня, чтобы жить завтра: 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом», «Здоровье человека – главное богатство общества: 21 ноября – Международный день отказа от курения». У выставки прошла информационная акция по здоровому образу жизни «Время развеять дым!». Ее цель – способствовать снижению распространенности табачной зависимости. Организовали работу мини-площадки отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, районный информационно-идеологический центр, районные организации ОО «Белорусский союз женщин» и ОО «Белорусский фонд мира».
В помощь идеологическому активу был подготовлен раздаточный материал. Это – информационный дайджест «Деловой блокнот идеолога. Общение и взаимопонимание: психологические барьеры», информационный буклет «ВИЧ-инфекция», информационно-правовая памятка «Равные права – равные возможности: 3 декабря – Международный день инвалидов».
Заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко поблагодарила за активное участие в подготовке и проведении избирательной кампании и переписи населения, обозначила направления дальнейшей работы идео­логического актива района. Основная тема Единого дня информирования – развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания граждан. В частности, было отмечено, что устойчивое развитие любого общест­ва в значительной мере зависит от того, насколько проводимая государством социально-экономическая политика соответствует жизненным требованиям и интересам граждан. Поэтому развитие социальной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений в деятельности местных органов власти. На Могилевщине этому вопросу уделяется пристальное ­внимание.
В ходе семинара были рассмотрены вопросы производственного травматизма и охраны труда, речь шла о сезонных особенностях обес­печения безопасности дорожного движения, правилах пожарной безопасности (акция «Не поджигай свою жизнь» – предупреждение гибели и травматизма детей на пожарах). Заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Галина Кирпичева проинформировала о конфессио­нальной ситуации и работе по обеспечению исполнения законодательства о свободе совести и религиозных организаций в районе в нынешнем году.
В деятельности идеологического работника важно учитывать закономерности, определяющие особенности межличностных взаимоотношений. Об этом шла речь в информационном выступлении заместителя директора ЦТДиМ «Крэчут» Ольги Логуновой и медиа-обзоре «Конфликты в коллективе и пути их преодоления: ресурсы районного информационно-идеологического центра в помощь заместителю руководителя по идеологической работе» (руководитель РИИЦ Елена Лисичкина). Научный сотрудник исторического музея Ольга Емельянова познакомила с медиа-обзором «Знаковые события ноября в истории Кричевщины». Использованию краеведческих материалов в информационно-пропагандистской работе в трудовых коллективах и по месту жительства населения в работе семинара уделяется особое внимание, тем более, что 2019-й проходит под знаком Года малой родины, 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Также традиционно на семинарах идеологического актива района внимание акцентируется на вопросах пропаганды здорового образа жизни. В этот раз речь шла о возможностях профилактики ВИЧ-инфекции. Также были затронуты вопросы организации подписной кампании на государственные периодические издания на первое полугодие 2020-го, проведения единого дня информирования в трудовых коллективах и по месту жительства населения, республиканской акции «Наши дети», областного благотворительного марафона «Согреем детские сердца», а также обучающего семинара «Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятиях, в организациях и учреждениях.
Владимир ДАЛЕЦКИЙ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Идеологический работник – это человек, который должен видеть перспективу, опережать события, прогнозировать будущее, двигаться вперед и вести за собой других.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Врачи рассказали, сколько можно съедать мандаринов без вреда для здоровья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика