Минеральная, фильтрованная, природная: эксперты рассказали, какая вода опасна для жизни

Источник материала: Вороновская газета

Ученые нередко исследуют воду на ее положительные и отрицательные качества

Шотландские ученые из университета Сент-Эндрюса пришли к выводу, что молоко – более подходящий источник жидкости для человека, чем питьевая вода. Автор исследования Рональд Моган объясняет это тем, что жир, протеин и сахар, содержащиеся в молоке, помогают жидкости дольше сохраняться в организме. По словам ученых, благодаря натрию, который в больших количествах содержится в молоке, жидкость дольше задерживается в теле человека. Результаты исследования были опубликованы в немецкой газете «Frankfurter Rundscha».

Ученые нередко исследуют воду на ее положительные и отрицательные качества. Вода помогает выводить из организма конечные продукты обмена и токсины, благоприятно воздействует на кожу, нормализует работу ЖКТ, предотвращает запоры. Кроме того, употребление воды снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечивает работу иммунной системы, расщепляет жиры и способствует похудению, комментирует «МИР 24» врач-гастроэнтеролог Инна Финько.

Но несмотря на это, вода может нести и опасность для человеческого организма. Какую воду пить можно, а от какой нужно отказаться, почему минеральную воду следует употреблять только по назначению врача, и каких ошибок при фильтрации нельзя допускать, рассказали эксперты.

В среднем человеку необходимо выпивать по 2 – 2,5 литра воды в день. Но что будет, если выпить больше? Для здорового человека большой объем воды в течение дня опасности не несет, а вот тем, кто страдает заболеваниями сердца или почек, стоит опасаться, рассказывает клинический фармаколог Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава Андрей Кондрахин.

«Если система кровообращения и выведения функционируют нормально, то большое потребление жидкости для пациента безопасно. Если у человека есть проблемы с почками или сердцем, то лишняя вода не успевает прокачиваться и выводиться, она скапливается в межклеточном пространстве. И выражается это отеками на ногах и лице», – сказал он.

Здоровым людям тоже не стоит пить по 5 литров воды в короткое время. Сердцу приходится качать резко возросший объем крови, человек начинает испытывать слабость, дискомфорт и головокружение, добавляет фармаколог.

«Если в организм поступает больше воды, чем нужно, запускаются нежелательные реакции. Жидкость всасывается через слизистую кишечника в кровоток, затем объем циркулирующей крови увеличивается, растет уровень артериального давления и нагрузка на почечный фильтр, происходит вымывание электролитов вместе с мочой. Далее нарастает отек межклеточного пространства – появляется отечность, а это способствует растяжению кожи. В результате девушкам, злоупотребляющим водой, быстрее понадобятся различные антивозрастные процедуры. Поэтому лучше всего пройти обследование на уровень водного баланса и вместе с врачом определить необходимый вам объем воды», – добавила врач-терапевт Ольга Полякова.

Большое разочарование ждет тех, кто считает родниковую воду полезной. Вода в неизвестных источниках может содержать лямблии, кишечные палочки и другие микроорганизмы, вызывающие диарею и обезвоживание.

«Мы не знаем, как и где берет свое начало источник. Это может быть радиоактивный источник или он может начинаться со свалок бытовых отходов, либо протекать через слои почвы богатой железом или солями кальция. Употребление такой воды может нанести вред здоровью», – пояснил Кондрахин.

Если вы употребляете воду из пластиковых бутылок, то после вскрытия ее нужно хранить в холодильнике.

«Если вода в пластиковой бутылке после вскрытия хранится вне холодильника, то она опасна. Из-за взаимодействия кислорода с пластиком токсические вещества попадают из пластика в воду. Обратите внимание на номер пластика: 2, 4 и 5 считаются безопасными, такие емкости можно использовать многократно. А вот бутылки с номерами: 1,3, 6 и 7 после использования надо выбрасывать», – добавил медик.

Полезные свойства принято приписывать любой минеральной воде. Однако столовая минеральная вода не имеет лечебных свойств, а только стимулирует пищеварение. Медицинскими свойствами, в свою очередь, обладает лечебно-столовая вода с минерализацией от 1 до 10 грамм на литр и лечебная минеральная вода с минерализацией более 10 грамм на литр. И если столовую минеральную воду можно пить в любом количестве, то лечебную должен назначать врач, уверяет фармаколог.

«Столовую минеральную воду можно пить в любых количествах. Единственное – на ней нельзя готовить еду. При кипячении минеральные соли выпадают в осадок или образуют соединения, которые не усваиваются организмом. А вот если пить лечебно-столовую и лечебную воду в неограниченных количествах, то может нарушиться солевой баланс в организме. Ее должен назначать врач», – сказал Кондрахин.

Вода из-под крана, особенно хлорированная, также неблагоприятно влияет на здоровье, ее лучше отстаивать до употребления. В старых домах, где повышена изношенность системы водоснабжения, есть риск инфицирования воды, даже после ее дезинфекции. По этой причине многие устанавливают фильтры для очистки.

«Фильтр очищает воду от грязи, но накапливает ее в себе. Исключением могут быть только самоочищающиеся устройства. Но большинство фильтров рано или поздно выделяют в воду накопленные токсические вещества. Фильтры с задерживающей способностью уделяют из воды большую часть микроэлемнтов: как вредных, так и полезных. Такая вода, как и вода с искусственной минерализацией, вредна для организма», – добавил Кондрахин.

Эксперты сходятся во мнении, что воду фильтровать необходимо, но делать это нужно правильно.

«Фильтрованная вода полностью безопасна для организма человека при соблюдении правил использования фильтра. Важны два основных момента: соответствие типа фильтрующего картриджа типу воды и регулярность замены фильтрующих элементов.



Например, большинство фильтров предназначены для очистки водопроводной воды. Если потребитель будет использовать такой фильтр для очистки воды из водоема, то она будет микробиологически небезопасной, потому что большинство фильтров не предназначены для очистки воды от бактерий. В водопроводной воде бактерии убивает хлор, и такие кассеты предназначены прежде всего для удаления хлора и его производных», – объяснила химик и эксперт по вопросам состояния водных ресурсов Мария Кулешова.

Если вы фильтруете воду, то важно своевременно заменять фильтрующий элемент. Бытовые фильтры предназначены для очистки строго определенного объема воды.

«Во-первых, фильтр перестает выполнять свою функцию. Во-вторых, возникает риск вторичного микробиологического загрязнения. Большинство картриджей содержат серебро, играющее роль бактериостата и подавляющее рост бактерий. Однако чем дольше картридж в работе, тем больше бактерий скапливается внутри. И при привышении срока эксплуатации эти бактерии могут попасть в отфильтрованную воду. Поэтому максимальный срок эксплуатации картриджа к фильтру кувшину – 3 месяца. После этого его необходимо заменить по гигиеническим причинам, даже если объем отфильтрованной воды меньше указанного ресурса. Картриджи к проточным фильтрам рекомендуется менять не реже, чем раз в год», – заключила Кулешова.

mir24.tv