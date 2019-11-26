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«Пасхалка», «катка», «себяшка»... А вы понимаете язык нового поколения?

27.11.2019 17:08 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Пасхалка», «катка», «себяшка»... А вы понимаете язык нового поколения?
Фото из открытых источников

Представляем вашему вниманию «АиФ»-словарь, облегчающий понимание языка нового поколения. 

Сегодня в опытной группе ученик 5-го класса Игорь Елфимов и филолог, главный редактор издательства «Регистр» Татьяна Фалалеева. Предложим им «продегустировать» шесть модных терминов. Татьяна и Игорь не будут пользоваться справочниками и подсматривать значение слов в Интернете. В их распоряжении только личный опыт, фантазия и «чувство языка».

Третий участник эксперимента - свободная энциклопедия «Википедия», в которой есть ответ на любой вопрос. Проверьте себя и вы.

«ПАСХАЛКА»

Татьяна: Можно догадаться, что это слово, которое употребляют взрослые люди, связано оно прежде всего с празднованием Пасхи. «Пасхалка» - это, возможно, какое-то приветствие.

Игорь: Это что-то, спрятанное разработчиками в их игре. Что-то, что надо найти игрокам. Какой-то секретик.

«Википедия»: «Пасхальное яйцо» (англ. Easter Egg) - это секрет в компьютерной игре, фильме или программном обеспечении, заложенный создателями. Отличие «пасхального яйца» в игре от обычного игрового секрета состоит в том, что его содержание, как правило, не вписывается в общую концепцию, выглядит в контексте неправдоподобно, нелепо и зачастую является внешней ссылкой. «Пасхальные яйца» играют роль своеобразных шуток для внимательных игроков или зрителей.

«Пасхалка», «катка», «себяшка»... А вы понимаете язык нового поколения?
Пример "пасхалки" из WoT. Фото: Фото из открытых источников

 

«СЕБЯШКА»

Татьяна: Это что-то приятное для личного пользования. Какой-то подарочек, сюрприз для себя любимого.

Игорь: Даже не знаю. Может, когда кто-то говорит: «Подумай о себе»?

«Википедия»: Это разновидность автопортрета (селфи), созданного с помощью фотоаппарата, иногда при помощи зеркала, монопода или автоспуска.

«Пасхалка», «катка», «себяшка»... А вы понимаете язык нового поколения?
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КАПИТАН ОЧЕВИДНОСТЬ

Татьяна: О, здесь есть определенная доля сарказма. Это похоже на обращения Валентина Гафта в нашем любимом советском фильме «Гараж»: «Пунктуальный ты мой». Но в данном случае мы говорим, вероятно, о человеке, который достаточно категорично придерживается определенной точки зрения. Он транслирует то, что давно известно, и очень горд собой.

Игорь: Это человек, который говорит что-то очевидное.

«Википедия»: Капитан Очевидность (Кэп, КО, Captain Obvious) - это персонаж, олицетворяющий человека, который говорит банальные вещи, давно всем известные.

«Пасхалка», «катка», «себяшка»... А вы понимаете язык нового поколения?
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БОДИПОЗИТИВ

Татьяна: Это что-то вроде боди-арта? Вероятно, это когда мы довольны своим телом, своей фактурой. Человек смотрит на себя и доволен своим внешним видом.

Игорь: Ну, не знаю. Это когда человек в два раза более позитивный, чем просто позитивный человек.

«Википедия»: Это социальное течение, которое учит позитивному отношению к своему телу, его тотальному принятию и свободному самовыражению.

«Пасхалка», «катка», «себяшка»... А вы понимаете язык нового поколения?
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СМУЗИ

«Пасхалка», «катка», «себяшка»... А вы понимаете язык нового поколения? Готовим ньокки с уткой и банановый смузи с базиликом
Татьяна: Это не сленговое слово. Это взбитая смесь фруктов. Что-то вроде коктейля, обязательно включает в себя фрукты и молоко. Вкусно.

Игорь: Это когда из разных ингредиентов делают коктейль.

«Википедия»: Это густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с добавлением молока, сока, льда, мороженого и т. д. Форма выпуска бывает разной - напиток может подаваться как в бутылке, так и в высоком стакане с соломинкой.

«КАТКА»

Татьяна: Очень многозначное слово. Может, когда кто-то банки закатывает?

Игорь: Это просто. Матч в игре.

«Википедия»: Это сленговое слово, означающее прохождение уровня компьютерной игры. Если говорят «изи катка», это значит, что уровень пройден легко и напрягаться при его прохождении почти не пришлось. Слово «катка» образовано от глагола «катать».

 
 
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