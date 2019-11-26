В Гомельской области на 20% снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

Источник материала: Аргументы и факты

«В Гомельской области отмечается снижение заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией. Эпидситуация находится под контролем», – рассказала исполняющая обязанности заведующего отделом профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана ВОИНОВА.

По статистическим данным, в Гомельской области сейчас проживают более 8 тыс. человек с ВИЧ, передает БЕЛТА . По возрастным группам по-прежнему наибольшее количество случаев ВИЧ в регионе регистрируется в возрасте 40 лет и старше – 57,6%. «Самому пожилому жителю Гомельской области, у которого выявлена ВИЧ-инфекция в этом году, 77 лет», – уточнила Светлана Воинова.

В области превалирует половой путь передачи ВИЧ – более 92% случаев в 2019 году. В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (60,2%), доля женщин – 39%. По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией преобладают рабочие (46%) и лица без определенной деятельности (30%). Более высокая заболеваемость по-прежнему сохраняется в Светлогорском, Жлобинском, Октябрьском, Речицком, Калинковичском районах.

Также старший инспектор по особым поручениям управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома Елена КОТЛОБАЙ сообщила, что с начала 2019 года в Гомельской области за заражение ВИЧ возбудили 27 уголовных дел. При этом 9 из них – в Рогачевском районе.