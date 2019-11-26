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В Гомельской области на 20% снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

27.11.2019 19:50 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомельской области на 20% снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией
Фото из открытых источников

«В Гомельской области отмечается снижение заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией. Эпидситуация находится под контролем», – рассказала исполняющая обязанности заведующего отделом профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана ВОИНОВА.

В Гомельской области на 20% снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией Можно ли заразиться ВИЧ через укус комара?

По статистическим данным, в Гомельской области сейчас проживают более 8 тыс. человек с ВИЧ, передает БЕЛТА. По возрастным группам по-прежнему наибольшее количество случаев ВИЧ в регионе регистрируется в возрасте 40 лет и старше – 57,6%. «Самому пожилому жителю Гомельской области, у которого выявлена ВИЧ-инфекция в этом году, 77 лет», – уточнила Светлана Воинова.

В области превалирует половой путь передачи ВИЧ – более 92% случаев в 2019 году. В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (60,2%), доля женщин – 39%. По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией преобладают рабочие (46%) и лица без определенной деятельности (30%). Более высокая заболеваемость по-прежнему сохраняется в Светлогорском, Жлобинском, Октябрьском, Речицком, Калинковичском районах.

Также старший инспектор по особым поручениям управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома Елена КОТЛОБАЙ сообщила, что с начала 2019 года в Гомельской области за заражение ВИЧ возбудили 27 уголовных дел. При этом 9 из них – в Рогачевском районе.

 
 
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Заболеваемость ВИЧ в Гомельской области в январе-октябре 2019 года снизилась на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
 
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