Охота в Сети. Как защитить детей от интернет-соблазнителей?

Источник материала: Аргументы и факты

ЧТО ТАКОЕ ГРУМИНГ?

МВД Беларуси не первый год выступает с инициативой о введении дополнительной уголовной ответственности за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, в том числе за груминг в Сети. Это формирование доверительных отношений с ребенком с целью его сексуальной эксплуатации или насилия. В онлайн-груминге основная цель – получить интимные фото или видео ребенка для последующего шантажа и вымогательства у него денег или более интимных материалов или встреч. Кроме того, материалы могут быть потом использованы преступниками для изготовления детской порнографии.

Сложность подобных преступлений в том, что они не имеют границ. Преступник и жертва могут находиться на разных континентах, часто работают целые группировки.

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Как рассказал начальник ГУНиПТЛ МВД Беларуси Геннадий КАЗАКЕВИЧ, только за 2019 год более 480 детей подверглись сексуальному насилию, причем первоначальные действия педофилов имели место именно в сети Интернет. Специалист добавил, что по инициативе МВД разработан информационный ресурс kids.Pomogut.by. Его основная цель – профилактика подобных преступлений, а также оказание помощи пострадавшим от действий злоумышленников.

КАК НАХОДЯТ ЖЕРТВ?

Обычно с будущей жертвой злоумышленники знакомятся в соцсетях или чатах онлайн-игр. Очень часто на «удочку» попадаются дети, которым не хватает внимания в реальной жизни. Преступники регистрируются в соцсетях под вымышленными именами, указывают интересы, близкие жертве, наполняют страницу максимально правдоподобной информацией и начинают «раскручивать» нового знакомого.

Американская организация THOR провела исследование среди 2100 жертв таких преступлений. Каждый четвертый ребенок был в возрасте 12 лет или младше. При этом 62% детей соглашались на требования преступников, а в 68% случаев они не иссякали, а наоборот, увеличивались.

Дети, особенно подростки, зачастую не говорят родителям, что чувствуют, особенно о своих переживаниях о том, что с ними произошло в Сети. Основная причина в том, что они боятся, будто сделали что-то не так, их отругают или банально могут лишить компьютера.



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ЧТО ДЕЛАТЬ?

Родителям следует насторожиться, если у ребенка резкие перепады настроения после общения в Сети, он становится более раздражительным, скрытным, происходит неожиданная смена круга друзей. Постарайтесь воздержаться от того, чтобы немедленно ограничить доступ ребенка к Интернету. Это может привести к обратному результату. Дайте понять, что вы открыты ребенку и он может поговорить с вами на любую тему.

Если ребенок подвергается угрозам или выражает желание причинить вред себе, лучше всего немедленно обратиться за профессиональной помощью. Прежде чем ребенок заблокирует кого-либо или удалит материал, в котором над ним издеваются, просят прислать «обнаженные» фото или видео и т. п., сделайте скриншот и сохраните доказательства, чтобы потом было больше шансов наказать преступника.

Объясните ребенку, что не следует отвечать на оскорбительные и запугивающие сообщения в Интернете. Научите ребенка изменять настройки конфиденциальности в странице его профиля, чтобы ограничить доступ других людей к его сообщениям и информации в профиле. Чаще интересуйтесь жизнью ребенка, но не нарушайте его личного пространства.