В декабре в Беларуси пройдут два единых дня здоровья: 1 декабря — всемирный день борьбы против СПИДа и 19 декабря — день профилактики травматизма.
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Пройдут два единых дня здоровья
28.11.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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В декабре в Беларуси пройдут два единых дня здоровья: 1 декабря — всемирный день борьбы против СПИДа и 19 декабря
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