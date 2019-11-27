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Пройдут два единых дня здоровья

28.11.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В декабре в Беларуси пройдут два единых дня здоровья: 1 декабря — всемирный день борьбы против СПИДа и 19 декабря — день профилактики травматизма.
 

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В декабре в Беларуси пройдут два единых дня здоровья: 1 декабря — всемирный день борьбы против СПИДа и 19 декабря
 
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