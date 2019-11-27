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В кинотеатре «Победа» пройдёт акция ко Всемирному дню профилактики СПИДа
28.11.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Начало мероприятия в 15.00. Стоимость билета 1.00 руб.
Всех неравнодушных к данной проблеме просят принять участие!
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> Ко Всемирному дню профилактики СПИДа в Пинске 29 ноября в кинотеатре «Победа» по адресу: ул. Зои Космодемьянской, 31 пройдет акция «Жизнь не заканчивается на...
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