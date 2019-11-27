В кинотеатре «Победа» пройдёт акция ко Всемирному дню профилактики СПИДа

Источник материала: Полесская правда



Ко Всемирному дню профилактики СПИДа в Пинске 29 ноября в кинотеатре «Победа» по адресу: ул. Зои Космодемьянской, 31 пройдет акция «Жизнь не заканчивается на положительном результате теста на ВИЧ». Во время акции в лекциями выступят врач-инфекционист, сотрудник ГОВД, также будут представлены театрализованная постановка и видеофильм.

Начало мероприятия в 15.00. Стоимость билета 1.00 руб.

Всех неравнодушных к данной проблеме просят принять участие!