Эпидемию ВИЧ-инфекции как угрозу глобальному здоровью можно остановить

Источник материала: Полесская правда



Ежегодно 1 декабря, начиная с 1988 года, отмечается Всемирный день профилактики ВИЧ/СПИД. Этот день служит напоминанием о необходимости объединить усилия, как государств, так и общества для действий по снижению разрушительных последствий эпидемии ВИЧ-инфекции. Сегодня Всемирный день профилактики СПИДа сохраняет свою актуальность, напоминая о том, что вопрос повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции, искоренения стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, по-прежнему остается критически важным.

Как рассказала корреспонденту pinsknews.by рассказала врач-эпидемиолог ГУ «Пинский ЗЦГиЭ» Варвара Панасевич, каждый год Всемирный день профилактики ВИЧ/СПИД проводится под различными девизами, отражающими существующие в данный момент насущные проблемы. В 2019 году тема Всемирного дня профилактики ВИЧ-инфекции – «Решающая роль сообществ».

Масштабы распространения ВИЧ-инфекции приобрели глобальный характер и представляют реальную угрозу социально-экономическому развитию большинства стран мира. Именно поэтому, профилактика ВИЧ-инфекции – это не только медицинская проблема, но и социальная. Государственные, общественные и международные организации объединили свои усилия для проведения кампании, посвященной вопросам, связанным с ВИЧ. Во всех регионах мира проводятся мероприятия, которые обращают общее внимание на текущую ситуацию и перспективные направления в области профилактики ВИЧ-инфекции. Общественные организации, занимающиеся вопросами противодействия ВИЧ-инфекции, мобилизуют усилия по поддержке сообществ, в которых они работают, и предоставляют возможность людям, живущим с ВИЧ, высказаться по актуальным и значимым темам.

Борьба с ВИЧ/СПИДом стала одной из целей тысячелетия, сформулированных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, принятой в 2000 году. Государства – члены ООН обязались к 2015 году остановить распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращению масштабов эпидемии. В результате принятых мер мировому сообществу получилось остановить и обратить вспять распространение ВИЧ. Человечество заставило эпидемию пойти на спад. Число новых случаев инфицирования ВИЧ и смертей вследствие СПИДа существенно сократилось по сравнению с пиком эпидемии. Следующим шагом в противостоянии СПИДу должна стать полная ликвидация эпидемии к 2030 году, что является неотъемлемой частью Целей устойчивого развития (ЦУР), которые в 2015 году были единогласно приняты государствами – членами Организации Объединенных Наций. В целях реализации мер по профилактике ВИЧ/СПИД, в ЮНЭЙДС разработали оперативный подход для достижения ряда целевых показателей к 2020 году. В частности, 90% всех ВИЧ-инфицированных, должны быть информированы о своем ВИЧ-статусе, 90% выявленных носителей ВИЧ-инфекции должны получить доступ к лечению, а применение антиретровирусной терапии, должно вести к подавлению вирусной нагрузки у 90% пациентов. Они также включают в себя сокращения числа новых случаев ВИЧ-инфекции на 75% и ликвидацию дискриминации.

Случаи ВИЧ-инфекции могут и не исчезнуть в обозримом будущем, но эпидемию ВИЧ-инфекции как угрозу глобальному здоровью можно остановить.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на планете живет более 37,9 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией. За последние 30 лет от СПИДа умерло около 32 миллионов человек.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь остается напряженной, за период эпидемиологического наблюдения зарегистрировано более 28 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Отмечается расширение возрастной структуры инфицированных ВИЧ, смещение эпидемии в более старшие возрастные группы. Увеличивается число людей, инфицированных половым путем (64,9%).

Брестская область по уровню распространения ВИЧ-инфекции находится на 5-м месте из 7-ми административных территорий после Гомельской, Минской областей, г. Минска, Могилевской области. На 1 ноября 2019 г. в области зарегистрировано 2191 случай ВИЧ-инфекции; число людей, живущих с ВИЧ – 1623.

Город Пинск по количеству ВИЧ-инфицированных занимает первое место по Брестской области и шестое место в Республике Беларусь после городов Минск, Светлогорск, Солигорск, Гомель, Жлобин. По состоянию на 1 ноября 2019 года в г.Пинске зарегистрировано 902 случая ВИЧ-инфекции, количество людей живущих с ВИЧ – 624, показатель распространенности составил 454,1 на 100 тыс.населения. За январь-октябрь 2019 года выявлено 40 ВИЧ-инфицированных лица (за январь-октябрь 2018 года – 48 случаев).

На территории области за весь период наблюдения основной путь передачи ВИЧ-инфекции – сексуальные контакты – 61,1%, парентеральный (при инъекционном введении наркотиков) – 37,3%. Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей – 1,1%.

В 2019 г. заражение ВИЧ часто было связано с пребыванием за пределами Республики Беларусь. Из 139 вновь выявленных случаев в Брестской области у 30 (21,6%) инфицирование ВИЧ связано с пребыванием на территории сопредельных государств, преимущественно Российская Федерация (в основном трудовые мигранты).

Характерно вовлечение в эпидпроцесс благополучных слоев населения, не относящихся к группам риска.

Особенностью последних 10 лет наблюдения является тенденция «смещения возраста» по выявлению ВИЧ-инфекции в возрастной категории старше 30 лет: за 10 мес. текущего года в этой группе выявлено 112 чел. – 80,6% от всех вновь выявленных случаев.

Лечение ВИЧ-инфекции (антиретровирусная терапия) – это мощный фактор двойного действия, который одновременно спасает жизнь и предотвращает новые случаи инфицирования. Раннее выявление и своевременное назначение лечения является действенной мерой в борьбе с заболеванием.

Все ВИЧ-позитивные пациенты в Республике Беларусь, состоящие на диспансерном наблюдении, имеют доступ к бесплатной антиретровирусной терапии. Вовремя начав лечение и следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь. Качество жизни ВИЧ-позитивных людей, благодаря этим лекарственным препаратам, почти ничем не отличается от качества жизни людей без ВИЧ.

Мероприятия, проводимые в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, еще раз позволяют обратить внимание на серьезность данной проблемы, донести информацию по профилактике ВИЧ-инфекции до населения, мотивировать к формированию безопасной модели поведения, пропаганде добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ. Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любом лечебном учреждении, располагающим процедурным кабинетом.

Появляется много новых способов расширения доступа к тестированию и самотестированию на ВИЧ. В настоящее время в аптечной сети Брестского РУП «Фармация» в продаже имеются наборы «Мульти-тест» для проведения самостоятельного экспресс-анализа на ВИЧ по слюне.

В г. Пинске функционируют анонимно-консультационные пункты, предоставляющие услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию ключевых групп (потребителям инъекционных наркотиков, работникам коммерческого секса, мужчинам, имеющим сексуальные отношения с мужчинами):

отделение БОО «Позитивное движение» для людей, употребляющих инъекционные наркотики;

РМОО «Встреча», для мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами;

РОО «Матери против наркотиков», для работников коммерческого секса.

Ежегодно в преддверии Всемирного дня профилактики ВИЧ/СПИД проводятся информационно-просветительские мероприятия по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции, организуемые учреждениями здравоохранения совместно с общественными организациями, учреждениями культуры, образования и СМИ.

Основой первичной профилактики должно стать осознание каждым человеком личной ответственности за свою жизнь и здоровье. Каждый должен знать о путях передачи ВИЧ-инфекции и личных мерах профилактики, а также формировать толерантное отношение к людям, живущим с ВИЧ.

Узнай больше о ВИЧ/СПИД – это даст уверенность в сохранении своего здоровья и здоровья своих близких!!!