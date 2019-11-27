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Опережая риски. Как предотвратить потенциальную наследственную деменцию?

28.11.2019 11:44 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Опережая риски. Как предотвратить потенциальную наследственную деменцию?
shutterstock.com

Наследственная деменция, как отмечают медики, встречается чаще, чем та, что возникает у человека в семье впервые. Генетика — штука тонкая, изменить ее самостоятельно никому не по силам. Выходит, что каждый человек при рождении получает определенный багаж, повлиять на который он не в силах. Но при этом его нельзя назвать беззащитным перед лицом разных заболеваний. Наоборот, он находится в выгодном положении, т. к. в курсе рисков, может их просчитать и предугадать. Например, как отмечают врачи и исследователи Гарвардской медицинской школы, умные и простые изменения образа жизни позволят буквально «убежать» от деменции, даже если она присутствует у ваших родственников.

Развитие болезни

Под термином «деменция» понимают общий набор симптомов, который охватывает целый ряд когнитивных проблем. В понятие входят и такие проблемы, как потеря памяти, сложности в решении повседневных задач, различные нарушения мышления. Одним из подвидов деменции, который считается максимально распространенным, является известная болезнь Альцгеймера.

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О деменции говорят в тех случаях, когда начинается повреждение клеток мозга, вследствие чего у человека появляются затруднения в общении с другими людьми. Когда клетки не могут функционировать в полной мере, это, естественно, сказывается на мышлении, чувствах, речи и поведении человека.

Роль генов в вопросе развития деменции довольно велика, к такому выводу пришли врачи, изучая сотни пациентов, сопоставляя данные из их карт, прогрессирование заболевания и т. д. Раньше во внимание принимали только родственников первой очереди: родителей, братьев и сестер. Но сейчас наука стала мыслить шире и изучает семьи до нескольких колен, включая теть, дядей, двоюродных братьев и сестер. По данным исследований, люди в возрасте старше 65 лет без семейного анамнеза сталкиваются с диагнозом «слабоумие» в 3% случаев. А вот те, у кого отмечались такие больные в семье, сталкиваются с деменцией чаще: в 6-12% случаев. Такие данные приводят в Гарвардской медицинской школе. При этом ранние симптомы деменции проявляются у человека примерно в том же возрасте, что и у его родственника, у которого уже диагностировано данное заболевание.

Поиск признаков

Если в семье были случаи деменции разного рода, надо как можно раньше приступить к поиску у себя настораживающих симптомов. Это позволит заметно улучшить качество жизни и избежать активных проявлений болезни. Известный факт — деменцию излечить нельзя, но можно затормозить ее развитие, дольше сохраняя ясность ума и сознания.

Опережая риски. Как предотвратить потенциальную наследственную деменцию?
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Итак, основными настораживающими симптомами для тех, у кого есть родственники с неврологическими нарушениями, должны стать:

  • Проблемы с кратковременной памятью, когда человек тут же забывает то, что изучил;
  • Сложности с планированием меню и приготовлением даже знакомых и хорошо изученных блюд;
  • Трудности с оплатой счетов;
  • Проблемы в деле домашней экономики, т. е. при ведении домашней бухгалтерии;
  • Проблемы с запоминанием важной информации: например, каких-то дат, простых назначений врача, запланированных событий.

Важно понимать, что при обнаружении у себя каких-либо признаков из перечисленного списка не надо впадать в панику. Главное — успокоиться и порадоваться, что они найдены на раннем этапе. Тут стоит помнить, что симптомы деменции в большинстве случаев поначалу развиваются медленно, ухудшение наступает постепенно, поэтому как раз есть время для активных действий и профилактических мероприятий.

Также врачи предлагают своим пациентам сдать анализ крови. Сегодня появилось исследование биологического материала, которое помогает обнаружить потенциальный риск после одного анализа. Все вместе — и первые признаки, и данные анализа — позволит максимально полно представить картину состояния человека и даст ему возможность быстро скорректировать ситуацию.

Опережая риски. Как предотвратить потенциальную наследственную деменцию?
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Как защититься

Определенные алгоритмы поведения, как отмечают врачи, основываясь на данных исследований, могут стать некоторой защитой. При этом они довольно просты и по силам каждому человеку. Так, в числе привычек, которые позволят отодвинуть приход деменции даже при отягощенной наследственной истории, следующие пункты:

  • Регулярные аэробные нагрузки;
  • Следование здоровой диете, в идеале стоит выбирать средиземноморский тип питания;
  • Отказ от курения;
  • Потреблять алкогольные напитки пореже и в небольших количествах.

Такие привычки, по словам врачей, хороши не только для предотвращения активного развития деменции. Они также защитят сердце и позволят сохранить здоровье прочих органов и систем организма. Так что вы сможете до глубокой старости чувствовать себя бодрячком.

А вот те, кто практикует сидячий образ жизни, нездоровое питание и вредные привычки, заметно ускоряют свою дорогу к старческим неврологическим проблемам. При этом медики отмечают, что никогда не поздно начать. Тут главное — взяться за себя. Конечно, чем раньше, тем лучше, но и при появлении уже более сильных сигналов, которые еще не окончательно повлияли на жизнь человека, вполне возможно остановить патологический процесс.

 
 
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Как отмечают врачи и исследователи Гарвардской медицинской школы, умные и простые изменения образа жизни позволят буквально «убежать» от деменции, даже если она...
 
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