Секреты квашеной капусты. Разбираемся в тонкостях приготовления

Финал поры дачных заготовок — квашение капусты. Огородники выращивают для этих целей особые сорта, во многих семьях есть проверенные способы приготовления традиционного продукта.
Рецепты
Капуста в белом вине
Состав: 2–3 кочана капусты, 1 бутылка белого полусладкого вина, 3–4 ст. ложки крупной соли.
Приготовление: Капусту нашинковать, перетереть с солью. Уложить в большую ёмкость, облить капусту белым вином. Утрамбовать капусту, поставить груз, ждать 2 недели, периодически делая проколы деревянной спицей.
Капуста по-немецки
Состав: 2 ст. ложки соли, 3 кг капусты, 2 шт. моркови, 3 ст. ложки тмина, 3 яблока, полстакана ягод можжевельника.
Приготовление: Нашинковать капусту как можно тоньше. Морковь потереть на крупной тёрке. Перемешать с капустой. Семена тмина обжарить на сухой сковороде. Потом размять их скалкой или пестиком. У яблок удалить сердцевину и порезать тонкими ломтиками. Уложить капусту в большую кастрюлю или ведро, перетирая её руками с солью, тмином и ягодами можжевельника. Поставить под гнёт, подержать 2–3 дня, изредка протыкать палочкой до дна, чтобы лишние газы выходили. Хорошо хранится в холодильнике.
Немцы квасят капусту практически точно так же, как и мы. Разница в том, что они любят забористую, кислую капусту. При этом капуста у них не хрустит, потому что тонко нарезана.
Салат провансаль
Состав: 200–250 г капусты (квашенной целыми кочанами), 4 ч. ложки маринованной брусники, 2 маринованных яблока, 1,5 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки фруктового или ягодного маринада, 40 г растительного масла, корица, гвоздика по вкусу.
Приготовление: капусту нарезать на квадратные кусочки со стороной около 2 см. Вынуть из маринада яблоки и бруснику, у яблок вынуть сердцевину и нарезать на 8–12 частей. В процеженный маринад положить корицу и гвоздику, довести до кипения и дать настояться. Капусту, яблоки и бруснику посыпать сахаром, перемешать, добавить маринадную заливку и масло, ещё раз тщательно всё перемешать.
Лучшие сорта и гибриды белокочанной капусты для квашения
|Сорт, гибрид
|Срок созревания
|Масса кочана, кг
|Примечания
|Белорусская 455
|Среднеспелый
|1,3–4,1
|Относительно устойчив к растрескиванию и поражению килой, кочаны созревают дружно
|Мегатон F1
|Среднепоздний
|4–8
|Высокоурожайный гибрид, отличается высокой устойчивостью к фузариозу
|Мензания F1
|Среднепоздний
|4–6
|Устойчив к растрескиванию кочанов,
к сосудистому бактериозу и фузариозу
|Московская поздняя 15
|Поздний
|4–6 до 18
|Требователен к плодородию почвы и влаге, не подходит для длительного хранения, очень хорош для квашения
|Надежда
|Среднеспелый
|2,4–3,4
|Устойчив к растрескиванию, болезням, хорошо хранится
|Парус
|Среднепоздний
|2–3
|Дружно формирует кочаны, относительно устойчив к бактериозу, можно использовать для квашения зимой
|Подарок
|Среднепоздний
|2,6–4,4
|Устойчив к растрескиванию, хранится 4–5 месяцев
|Слава 1305
|Среднеспелый
|2–3
до 8–10
|Неустойчив к растрескиванию
и заболеванию килой и бактериозами
|Северянка F1
|Среднепоздний
|1,5–3
|Устойчив к фузариозному увяданию, киле, бактериозам
|Юбилей F1
|Позднеспелый
|2–2,7
|Устойчив к фузариозному увяданию, пригоден для квашения и краткосрочного хранения