ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Секреты квашеной капусты. Разбираемся в тонкостях приготовления

28.11.2019 12:08 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Секреты квашеной капусты. Разбираемся в тонкостях приготовления
shutterstock.com

Финал поры дачных заготовок — квашение капусты. Огородники выращивают для этих целей особые сорта, во многих семьях есть проверенные способы приготовления традиционного продукта.

Рецепты

Капуста в белом вине

Состав: 2–3 кочана капусты, 1 бутылка белого полусладкого вина, 3–4 ст. ложки крупной соли.

Приготовление: Капусту нашинковать, перетереть с солью. Уложить в большую ёмкость, облить капусту белым вином. Утрамбовать капусту, поставить груз, ждать 2 недели, периодически делая проколы деревянной спицей.

Секреты квашеной капусты. Разбираемся в тонкостях приготовления Железная кастрюля и летние сорта. 8 ошибок при квашении капусты

Капуста по-немецки

Состав: 2 ст. ложки соли, 3 кг капусты, 2 шт. моркови, 3 ст. ложки тмина, 3 яблока, полстакана ягод можжевельника.

Приготовление: Нашинковать капусту как можно тоньше. Морковь потереть на крупной тёрке. Перемешать с капустой. Семена тмина обжарить на сухой сковороде. Потом размять их скалкой или пестиком. У яблок удалить сердцевину и порезать тонкими ломтиками. Уложить капусту в большую кастрюлю или ведро, перетирая её руками с солью, тмином и ягодами можжевельника. Поставить под гнёт, подержать 2–3 дня, изредка протыкать палочкой до дна, чтобы лишние газы выходили. Хорошо хранится в холодильнике.

Кстати
Для создания пикантного вкуса в капусту добавляют семена тмина, душистый перец, лавровый лист. Также в измельчённую капусту кладут целые или разрезанные на 2–4 части кочаны, которые после засолки используют для приготовления капусты провансаль.

Немцы квасят капусту практически точно так же, как и мы. Разница в том, что они любят забористую, кислую капусту. При этом капуста у них не хрустит, потому что тонко нарезана.

Секреты квашеной капусты. Разбираемся в тонкостях приготовления
Хороший рецепт и плотный кочан. Как заставить хрустеть квашеную капусту
Подробнее

Салат провансаль

Состав: 200–250 г капусты (квашенной целыми кочанами), 4 ч. ложки маринованной брусники, 2 маринованных яблока, 1,5 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки фруктового или ягодного маринада, 40 г растительного масла, корица, гвоздика по вкусу.

Приготовление: капусту нарезать на квадратные кусочки со стороной около 2 см. Вынуть из маринада яблоки и бруснику, у яблок вынуть сердцевину и нарезать на 8–12 частей. В процеженный маринад положить корицу и гвоздику, довести до кипения и дать настояться. Капусту, яблоки и бруснику посыпать сахаром, перемешать, добавить маринадную заливку и масло, ещё раз тщательно всё перемешать.


Секреты квашеной капусты. Разбираемся в тонкостях приготовления
Нажимите для увеличения

Лучшие сорта и гибриды белокочанной капусты для квашения

Сорт, гибрид  Срок созревания Масса кочана, кг Примечания 
Белорусская 455 Среднеспелый  1,3–4,1 Относительно устойчив к растрескиванию и поражению килой, кочаны созревают дружно
Мегатон F1 Среднепоздний 4–8 Высокоурожайный гибрид, отличается высокой устойчивостью к фузариозу
Мензания F1 Среднепоздний 4–6 Устойчив к растрескиванию кочанов,
к сосудистому бактериозу и фузариозу
Московская поздняя 15 Поздний 4–6 до 18 Требователен к плодородию почвы и влаге, не подходит для длительного хранения, очень хорош для квашения
Надежда  Среднеспелый  2,4–3,4 Устойчив к растрескиванию, болезням, хорошо хранится  
Парус  Среднепоздний 2–3 Дружно формирует кочаны, относительно устойчив к бактериозу, можно использовать для квашения зимой
Подарок Среднепоздний 2,6–4,4 Устойчив к растрескиванию, хранится 4–5 месяцев
Слава 1305 Среднеспелый 2–3
до 8–10		 Неустойчив к растрескиванию
и заболеванию килой и бактериозами
Северянка F1 Среднепоздний 1,5–3 Устойчив к фузариозному увяданию, киле, бактериозам
Юбилей F1 Позднеспелый 2–2,7 Устойчив к фузариозному увяданию, пригоден для квашения и краткосрочного хранения
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
shutterstock.com Финал поры дачных заготовок — квашение капусты. Огородники выращивают для этих целей особые сорта,...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Опережая риски. Как предотвратить потенциальную наследственную деменцию?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика