Жить, а не доживать! Почему мужчинам 45+ слишком рано задумываться о покое

Источник материала: Аргументы и факты

Об этом феномене рассуждает Андрей ЭЗЕРИН, коммуникативный консультант, продюсер, PR-директор и координатор инициативы «Самое время» , задачи которой - повысить мотивацию мужского населения в возрасте 45+ вести активный образ жизни и продвигать современную модель активного долголетия.

Ты должен!

- Зрелый мужчина кажется кем-то совершенно несокрушимым, концентратом стойкости и опыта. А на самом деле?

- Мужчины 50-60 лет - категория с самой высокой смертностью, именно этот возрастной порог пройти труднее всего. Поэтому мы пытаемся сконцентрировать внимание на данной группе, а не на, скажем, 70-летних мужчинах. 70-летние уже выжили. Они миновали самый опасный период.

- Андрей, почему вы вообще стали заниматься этой проблемой? Для успешного «пиарщика» есть много других привлекательных и более легких задач.

- В начале 2000-х я стал замечать, как вокруг из жизни уходят еще достаточно молодые мужчины, мои друзья и знакомые. Тогда я и начал задумываться над тем, что же, собственно, происходит. Проблема была не в очевидных, известных всем причинах - алкоголизме, пьянстве и прочем. Это были крепкие, сильные мужчины. Но они были демотивированы. Их всех - и сорокалетних, и шестидесятилетних - объединяло одно: отсутствие стимулов. И для меня это стало базовым открытием: да, можно быть здоровым, бегать по утрам, вести правильный образ жизни, но если ты не видишь будущего впереди, если тебе неинтересно жить, то это может стать большой проблемой.

- Но считается, что мужчина мотивирован с самого рождения. Родители говорят ему: «Ты должен добиваться». Всю жизнь со всех сторон ему внушают, что надо двигаться вперед, зарабатывать, брать от жизни все, доказывать и побеждать.

- Вот тут переходим ко второму постулату моей теории. Вся эта мотивация скроена по лекалам XX века и работает только до определенного возраста. В ней есть определенные этапы. Скажем, в 20-25 лет ты должен жениться и родить ребенка, сделать карьеру, в 40-45 - лет купить дачу и квартиру дочке… А в 50 лет что? Задачи заканчиваются. Много ли вы знаете пятидесятилетних мужчин, которые собираются поступить в вуз, поменять профессию, выучить новый язык? Думаю, нет. У них в голове матрица: жить осталось мало. С этим пониманием, что все уже закончилось и больше ничего не успеть, мы и существуем. А время изменилось. Время отодвинулось, и у нас впереди еще очень большой лаг ресурса. Но мы-то остаемся в режиме «дожития» и никак не используем временной ресурс. Эта дополнительная жизнь не нужна ни социуму, ни самому человеку. Вот такая моя теория. Отношения и быт. Плох тот мужчина, которого можно «убить» яичницей Подробнее

Смена вектора

- И как же менять эти установки?

- Понимаете, я не психолог, я коммуникатор. И мыслю коммуникативными категориями, моя задача - создать информационную волну, которая донесет до большинства людей новые идеи. Скажем, сегодня мужчине в 55 лет почему-то не стыдно просто умереть среди бела дня. Возраст такой, да? Шел по улице - и умер. Бывает. Так вот я хочу внушить мысль, что в этом возрасте стыдно вот так умирать. Стыдно настолько махнуть на себя рукой.

Некоторые результаты исследования, в котором приняли участие 18 мужчин в возрасте от 45 лет:

участники исследования привыкли вести размеренный образ жизни дом-работа-дом, большое внимание уделяют семье, обязанностям по дому;

свободное время - время вне рабочего места, при этом оно неразрывно связано с домашними делами: мелкий ремонт, родительские обязанности в вечернее время; помощь родителям, детям, время с внуками, работа на даче - в выходные;

отмечается нехватка фактического свободного времени, когда не нужно ничего делать и никому помогать. В этих условиях респонденты предпочитают заниматься хобби: рыбалкой, охотой, компьютерными играми, чтением книг, газет, кулинарией, встречаться с друзьями, значительно реже активным досугом - таким как спорт, велосипед, бассейн;

в психологическом плане ощущается нехватка возможности расслабиться, уйти от постоянного чувства ответственности, необходимости быть включенным в бытовые семейные процессы;

наблюдается высокое ощущение долженствования - мужчина обязан всем;

реальное время для отдыха с возможностью расслабиться - отпуск.

Способы проведения отпуска различаются в зависимости от материального достатка. Респондентами со средним и высоким доходом отмечается, что в последнее время сократилось количество выездов из страны с целью отдыха, а выбор мест для проведения отпуска стал больше учитывать бюджетную сторону, некоторые перестали выезжать совсем - не хватает средств.

- Андрей, можете описать портрет этого коллективного мужчины, который явился после работы с фокус-группой? Какой он?

- Он упрямый, замкнутый слегка. Немного уставший и растерянный, потому что не знает, что ему дальше делать. Но с чувством большой ответственности. Это очень важно. Эти мужчины еще готовы разбираться с устройством телефона и работой интернет-банкинга, но ни в коем случае не хотят получать новое образование, принципиально не желают новых знаний. И в этом, к сожалению, большая степень их ограниченности. В объятиях старика. Почему девушки выбирают немолодых мужчин Подробнее

Спортсменом быть не обязательно

- А где находится этот мотиватор? Он внутри или снаружи мужчины?

- Понимаете, это «папа-мама». Винт с нужным ему отверстием, поделенный на части механизм, детали которого легко друг в друга встраиваются. Внешняя информационная интервенция обязательно найдет внутренний отклик у людей, потому что я не зря говорил вам про растерянность. Скажем так, среднестатистический здоровый мужчина ждет призыва, некой общей команды, направления. Но все равно решение принимается внутри. Человек сам выбирает, следовать ли ему этим новым трендам.

Поэтому, как ни странно, я против того, чтобы государство создавало для 50-60-летних мужчин клубы по интересам. Я просто не верю, что из этого что-то получится. А вот если эти объединения организуют сами люди, тогда это будет работать. Мужчины будут знать, что в их возрасте жизнь может быть насыщенной, продуктивной, общество одобряет и поддерживает их активность, транслирует им, что надо двигаться, радоваться, не ставить на себе крест. И они сами начнут создавать для себя эти новые интересы.

- Скажите, а может ли «двигателем» быть жена? Многие женщины уже с утра начинают мотивировать мужчин, например, вынести мусор.

- Скажем так, одинокий мужчина в этом возрасте - в группе огромного риска. Всё остальное очень индивидуально. Кого-то такие ежедневные стимулы вдохновляют, кого-то - наоборот.

- Андрей, слоган «Это все еще я!» лично для вас работает? Вы сами отвечали на вопросы своей фокус-группы? Какой вы? Сколько вам лет? Что лично вас мотивирует?

- Мне 56 лет, и я в возрастной группе риска. Безусловно, я примерял эту ситуацию. Если я не знаю, что меня ожидает дальше, через десять лет, то для меня это тоже стресс. Поэтому инициатива «Самое время» - это и про моё время тоже. Всё, что я узнаю и советую, я пытаюсь применить к себе. Например, обязательный контроль врачей, ведь многие неприятности происходят просто потому, что не знаешь всей картины своего здоровья. В этом смысле я стараюсь следить за собой. Что касается спорта, то здесь без фанатизма. Понятно, что есть зарядка, скандинавская ходьба.

Но я не бегаю марафонов. У нас вообще очень многое упирается в экстремальный ЗОЖ, но есть и не менее важные вещи: уже упомянутый контроль врачей, здоровое питание, образ жизни, любимая работа и «светлость» собственных мыслей. А у нас показателями успешности стали марафоны. Вот он бегает, значит, молодец, и в жизни у него всё хорошо. Можно не участвовать в марафонах, но быть здоровым человеком, живущим интенсивно и интересно.