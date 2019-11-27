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Ученые рассказали о продлевающем жизнь напитке
28.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Натуральный кофе может продлить жизнь человека.
Долголетию способствуют содержащиеся в напитке антиоксиданты. Об этом рассказывает «Медикфорум».
Исследователи в течение 12 лет изучали, как
Подчеркивается, что антиоксиданты «вступают в борьбу» с воспалениями. Таким образом нейтрализуются свободные радикалы, который появляются в процессе метаболизма.
Ранее сообщалось, что регулярное употребление кофе снижает риск появления рака печени.
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Натуральный кофе может продлить жизнь человека. Долголетию способствуют содержащиеся в напитке антиоксиданты. Об этом рассказывает «Медикфорум». Исследователи в...
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