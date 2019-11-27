Ученые рассказали о продлевающем жизнь напитке

Источник материала: Вороновская газета

Натуральный кофе может продлить жизнь человека.

Долголетию способствуют содержащиеся в напитке антиоксиданты. Об этом рассказывает «Медикфорум».

Исследователи в течение 12 лет изучали, как кофе влияет на организм человека. Был сделан вывод, что среди «кофеманов» смертность ниже. Это объяснили влиянием антиоксидантов на окислительные процессы в организме. Так замедляются некоторые механизмы старения и разрушения клеток.

Подчеркивается, что антиоксиданты «вступают в борьбу» с воспалениями. Таким образом нейтрализуются свободные радикалы, который появляются в процессе метаболизма.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление кофе снижает риск появления рака печени.

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