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Педиатр назвала самые частые ошибки молодых родителей

28.11.2019 14:13 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Педиатр назвала самые частые ошибки молодых родителей
shutterstock.com

Заведующая педиатрическим отделением детской городской поликлиники № 39 столичного департамента здравоохранения Олеся СЕРГЕИЧЕВА рассказала о наиболее частых ошибках молодых родителей.

Медик подчеркнула, что многие мамы и папы совершают серьезные ошибки в воспитании ребенка, руководствуясь собственными представлениями о том, что полезно и что вредно.

Сергеичева советует уделять внимание сбалансированному питанию ребенка. По ее словам, популярные системы питания (например, сыроедение, вегетарианство и т. д.) подходят только для взрослых, а для организма ребенка могут быть вредны. 

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Также педиатр напомнила о важности соблюдения прививочного графика, так как это поможет сформировать иммунитет к инфекции на долгие годы. «Некоторые считают, что вакцинация вызывает осложнения, а инфекционное заболевание, если оно вдруг появится, всегда можно вылечить. Однако это не так», - подчеркнула врач. Она добавила, что современные вакцины безопасны для детей.

Педиатр рекомендует родителям не создавать стерильную среду вокруг ребенка при помощи ежедневных уборок и ограничений, так как у малыша может не развиться иммунитет.

По словам специалиста, многочасовые просмотры мультфильмов на различных гаджетах тоже оказывают негативное влияние на здоровье ребенка.

 
 
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shutterstock.com Заведующая педиатрическим отделением детской городской поликлиники № 39 столичного департамента...
 
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