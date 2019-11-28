Винегрет и много фасоли. Рецепты легких салатов для Рождественского поста

В начале зимы очень важно питаться разнообразно и насыщать рацион витаминами. Отличные помощники в этом — овощи. Как свежие, так и приготовленные. Разнообразные винегреты, салаты и другие легкие овощные закуски с большим количеством зелени, с рыбой, морепродуктами или без них — разумное дополнение к ежедневным обедам и ужинам. Делимся проверенными рецептами легких постных салатов.
Винегрет с груздями
Рецепт Алексея Семенова, бренд-шефа гастробара «Русский Паб»
3 порции
- 150 г свеклы
- 150 г картофеля
- 70 г зеленого горошка
- 70 г соленых огурцов
- 300 г сельди
- 150 г маринованных груздей
- 50 г соевой сметаны
- Соль и перец
Совет: Особенность этого рецепта в том, что овощи нарезаются крупными ломтиками. За счет того, что ингредиенты нарезаны крупно, каждый овощ чувствуется по-своему.
Шаг 1. Свеклу и картофель предварительно отвариваем. Отваренный картофель слегка обжариваем на растительном масле.
Шаг 2. Горошек используем свежемороженый. Бланшируем его горячей водой и охлаждаем.
Шаг 3. Нарезаем крупными ломтиками огурцы, сельдь, свеклу, картофель и выкладываем хаотично на тарелку.
Шаг 4. Также добавляем в салат соленые грузди, но можно использовать любые другие маринованные грибы (опята, рыжики, шампиньоны).
Шаг 5. В качестве постной заправки мы используем соевую сметану. Украшаем петрушкой и укропом, заправляем растительным ароматным маслом, посыпаем солью и перцем.
Салат с фенхелем и апельсином
Рецепт Карлоса Рубио, бренд-шефа ресторана LureMe
- 90 г свежего фенхеля
- 15 г мякоти апельсина
- 3 г лепестков миндаля
- 5 мл оливкового масла
- Морская соль
- Кинза
Медово-горчичная заправка (15 г на 1 порцию):
- 20 г зернистой горчицы
- 10 мл кунжутного масла
- 50 мл оливкового масла
- 50 мл соевого соуса
- 80 г меда
- 80 мл апельсинового сока
Шаг 1. Фенхель тонко нарезаем на слайсере.
Шаг 2. Затем замешиваем с медово-горчичной заправкой, оливковым маслом и сегментами апельсина
Шаг 3. Выкладываем сверху на салат, посыпаем лепестками миндаля и украшаем веточкой кинзы.
Французский зеленый салат
Автор рецепта — Андрей Коробяк, бренд-шеф ресторана YURA
- 20 г кенийской фасоли
- 10 г брокколи
- 15 мл воды
- 10 г лука шалот
- 35 г перчиков пикильо
- 60 г салатов
- 15 г шпината
- 20 г щавеля
- 15 г красного лука
- 10 г зеленого горошка
- Фундук
- 1 г сахара
- Соль
- 25 мл дрессинга «винегрет» (красный лук, горчица, оливковое масло и лимонный сок)
- 2 мл дрессинга «цитронет» (оливковое масло и лимонный сок)
Шаг 1. Смешать салаты, шпинат и щавель, заправить дрессингом «винегрет». Добавить соль и сахар.
Шаг 2. Брокколи нарезать тонкими слайсами.
Шаг 3. В сотейнике довести до кипения кенийскую фасоль, брокколи, перец пикильо, порубленный лук шалот, соль, сахар и воду, снять с огня.
Шаг 4. Выложить в тарелку слоями зелень и овощи.
Шаг 5. Посыпать тертым фундуком, зеленым горошком и нарезанным красным луком.
Салат с кальмарами и томатной сальсой
Рецепт Кирилла Бергера, бренд-шефа сервиса полезной еды No secret by Valeriya
- 120 г кальмара
- 60 г помидоров
- 20 г рукколы
- 10 г вяленых томатов
- 3 г базилика
- 10 г красного лука
- Долька лимона
- 5 мл оливкового масла
- Соль и перец
Шаг 1. Кальмары нарезаем на небольшие кусочки, надрезаем их сеточкой и обжариваем на гриле.
Шаг 2. Отдельно делаем сальсу, мелко нарезав помидоры, красный лук и базилик. Добавляем оливковое масло.
Шаг 3. Далее смешиваем готовые кальмары с листьями рукколы, нарезанными вялеными томатами и заправляем салат сальсой.
Шаг 4. По вкусу добавляем соль и перец. Готовый салат подаем с долькой лимона.
Севиче из лосося с абрикосами
Рецепт Кирилла Бергера, бренд-шефа сервиса полезной еды No secret by Valeriya
- 1 кумкват
- 1 абрикос
- 100 г лосося
- 20 г киноа
- 25 г мини-шпината
- 2 г лука сибулет
Для заправки:
- 10 г соуса мирин
- 15 мл сиропа топинамбура
- 15 г сока лайма
- 8 г рыбного соуса
Шаг 1. Для приготовления заправки сок лайма смешать с мирином, сиропом томинамбура и рыбным бульоном.
Шаг 2. Киноа промыть, засыпать в кипящую подсоленную воду, варить на медленном огне с закрытой крышкой 15 минут.
Шаг 3. Лосось нарезать брусочками и выложить в глубокую тарелку, добавить шпинат.
Шаг 4. Абрикос очистить от кожуры, удалить косточку, кумкват нарезать кольцами и добавить к лососю.
Шаг 5. Смешать все подготовленные ингредиенты с киноа, заправить соусом и украсить луком сибулет.
Салат «Боул вегетарианца»
Рецепт Алессио Джини, шеф-повара «АВ Бистро»
- 10 мл подсолнечного масла
- 20 г вяленых томатов
- 30 г отварного риса
- 30 г отварной красной чечевицы
- 30 г отварной зеленой чечевицы
- 15 г отварной киноа
- 10 мл воды
- Кумин
- 20 г шпината
- 5 мл оливкового масла
- 50 г овощей гриль
- 25 г авокадо
- 35 г розовых томатов
- 10 г соуса чимичурри
- 1 г микрозелени для украшения
Шаг 1. Лук нарезать мелким кубиком (3-5мм), обжарить на подсолнечном масле с добавлением вяленых томатов, их предварительно нарезать ломтиками с шагом 1-1,5см.
Шаг 2. Затем ввести отварную крупу и при помешивании прогреть (при необходимости добавить питьевую воду) с добавлением пряностей.
Шаг 3. При подаче на блюдо уложить горочкой крупяную основу, сверху секторами выложить шпинат (предварительно заправленный оливковым маслом), овощи гриль, ломтики мякоти авокадо, ломтики/дольки томатов и соус.
Шаг 4. Украсить микрозеленью.