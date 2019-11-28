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Винегрет и много фасоли. Рецепты легких салатов для Рождественского поста

29.11.2019 11:47 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Винегрет и много фасоли. Рецепты легких салатов для Рождественского поста
shutterstock.com

В начале зимы очень важно питаться разнообразно и насыщать рацион витаминами. Отличные помощники в этом — овощи. Как свежие, так и приготовленные. Разнообразные винегреты, салаты и другие легкие овощные закуски с большим количеством зелени, с рыбой, морепродуктами или без них — разумное дополнение к ежедневным обедам и ужинам. Делимся проверенными рецептами легких постных салатов.

Винегрет с груздями

Винегрет и много фасоли. Рецепты легких салатов для Рождественского поста
Фото: Гастробар "Русский паб"

Рецепт Алексея Семенова, бренд-шефа гастробара «Русский Паб»

3 порции

  • 150 г свеклы
  • 150 г картофеля
  • 70 г зеленого горошка
  • 70 г соленых огурцов
  • 300 г сельди
  • 150 г маринованных груздей
  • 50 г соевой сметаны
  • Соль и перец

Совет: Особенность этого рецепта в том, что овощи нарезаются крупными ломтиками. За счет того, что ингредиенты нарезаны крупно, каждый овощ чувствуется по-своему.

Шаг 1. Свеклу и картофель предварительно отвариваем. Отваренный картофель слегка обжариваем на растительном масле. 

Шаг 2. Горошек используем свежемороженый. Бланшируем его горячей водой и охлаждаем. 

Шаг 3. Нарезаем крупными ломтиками огурцы, сельдь, свеклу, картофель и выкладываем хаотично на тарелку. 

Шаг 4. Также добавляем в салат соленые грузди, но можно использовать любые другие маринованные грибы (опята, рыжики, шампиньоны).

Шаг 5. В качестве постной заправки мы используем соевую сметану. Украшаем петрушкой и укропом, заправляем растительным ароматным маслом, посыпаем солью и перцем. 

Салат с фенхелем и апельсином

Винегрет и много фасоли. Рецепты легких салатов для Рождественского поста
Фото: Lure Me Fishbar & Restaurant

Рецепт Карлоса Рубио, бренд-шефа ресторана LureMe

  • 90 г свежего фенхеля
  • 15 г мякоти апельсина
  • 3 г лепестков миндаля
  • 5 мл оливкового масла
  • Морская соль
  • Кинза

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Медово-горчичная заправка (15 г на 1 порцию):

  • 20 г зернистой горчицы
  • 10 мл кунжутного масла
  • 50 мл оливкового масла
  • 50 мл соевого соуса
  • 80 г меда
  • 80 мл апельсинового сока

Шаг 1. Фенхель тонко нарезаем на слайсере.

Шаг 2. Затем замешиваем с медово-горчичной заправкой, оливковым маслом и сегментами апельсина 

Шаг 3. Выкладываем сверху на салат, посыпаем лепестками миндаля и украшаем веточкой кинзы.

Французский зеленый салат

Винегрет и много фасоли. Рецепты легких салатов для Рождественского поста
Фото: Ресторан YURA

Автор рецепта — Андрей Коробяк, бренд-шеф ресторана YURA

  • 20 г кенийской фасоли
  • 10 г брокколи
  • 15 мл воды
  • 10 г лука шалот
  • 35 г перчиков пикильо
  • 60 г салатов
  • 15 г шпината
  • 20 г щавеля
  • 15 г красного лука
  • 10 г зеленого горошка
  • Фундук
  • 1 г сахара
  • Соль
  • 25 мл дрессинга «винегрет» (красный лук, горчица, оливковое масло и лимонный сок)
  • 2 мл дрессинга «цитронет» (оливковое масло и лимонный сок)

Шаг 1. Смешать салаты, шпинат и щавель, заправить дрессингом «винегрет». Добавить соль и сахар.

Шаг 2. Брокколи нарезать тонкими слайсами.

Шаг 3. В сотейнике довести до кипения кенийскую фасоль, брокколи, перец пикильо, порубленный лук шалот, соль, сахар и воду, снять с огня. 

Шаг 4. Выложить в тарелку слоями зелень и овощи.

Шаг 5. Посыпать тертым фундуком, зеленым горошком и нарезанным красным луком. 

Салат с кальмарами и томатной сальсой

Винегрет и много фасоли. Рецепты легких салатов для Рождественского поста
Фото: Сервис No secret by Valeriya

Рецепт Кирилла Бергера, бренд-шефа сервиса полезной еды No secret by Valeriya

  • 120 г кальмара
  • 60 г помидоров
  • 20 г рукколы
  • 10 г вяленых томатов
  • 3 г базилика
  • 10 г красного лука
  • Долька лимона
  • 5 мл оливкового масла
  • Соль и перец

Шаг 1. Кальмары нарезаем на небольшие кусочки, надрезаем их сеточкой и обжариваем на гриле.

Шаг 2. Отдельно делаем сальсу, мелко нарезав помидоры, красный лук и базилик. Добавляем оливковое масло. 

Шаг 3. Далее смешиваем готовые кальмары с листьями рукколы, нарезанными вялеными томатами и заправляем салат сальсой.

Шаг 4. По вкусу добавляем соль и перец. Готовый салат подаем с долькой лимона.

Севиче из лосося с абрикосами

Винегрет и много фасоли. Рецепты легких салатов для Рождественского поста
Фото: Сервис No secret by Valeriya

Рецепт Кирилла Бергера, бренд-шефа сервиса полезной еды No secret by Valeriya

  • 1 кумкват
  • 1 абрикос
  • 100 г лосося
  • 20 г киноа
  • 25 г мини-шпината
  • 2 г лука сибулет

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Для заправки:

  • 10 г соуса мирин
  • 15 мл сиропа топинамбура
  • 15 г сока лайма
  • 8 г рыбного соуса

Шаг 1. Для приготовления заправки сок лайма смешать с мирином, сиропом томинамбура и рыбным бульоном. 

Шаг 2. Киноа промыть, засыпать в кипящую подсоленную воду, варить на медленном огне с закрытой крышкой 15 минут. 

Шаг 3. Лосось нарезать брусочками и выложить в глубокую тарелку, добавить шпинат. 

Шаг 4. Абрикос очистить от кожуры, удалить косточку, кумкват нарезать кольцами и добавить к лососю. 

Шаг 5. Смешать все подготовленные ингредиенты с киноа, заправить соусом и украсить луком сибулет.

Салат «Боул вегетарианца»

Винегрет и много фасоли. Рецепты легких салатов для Рождественского поста
Фото: АВ Бистро

Рецепт Алессио Джини, шеф-повара «АВ Бистро»

  • 10 мл подсолнечного масла
  • 20 г вяленых томатов
  • 30 г отварного риса
  • 30 г отварной красной чечевицы
  • 30 г отварной зеленой чечевицы
  • 15 г отварной киноа
  • 10 мл воды
  • Кумин
  • 20 г шпината
  • 5 мл оливкового масла
  • 50 г овощей гриль
  • 25 г авокадо
  • 35 г розовых томатов
  • 10 г соуса чимичурри
  • 1 г микрозелени для украшения

Шаг 1. Лук нарезать мелким кубиком (3-5мм), обжарить на подсолнечном масле с добавлением вяленых томатов, их предварительно нарезать ломтиками с шагом 1-1,5см.

Шаг 2. Затем ввести отварную крупу и при помешивании прогреть (при необходимости добавить питьевую воду) с добавлением пряностей.

Шаг 3. При подаче на блюдо уложить горочкой крупяную основу, сверху секторами выложить шпинат (предварительно заправленный оливковым маслом), овощи гриль, ломтики мякоти авокадо, ломтики/дольки томатов и соус. 

Шаг 4. Украсить микрозеленью.

 
 
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Начинается Рождественский пост. И весь декабрь те, кто соблюдают его, не будут есть мясо, яйца и молочные продукты. Постящимся будут доступны только овощи, крупы,...
 
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