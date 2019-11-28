Винегрет и много фасоли. Рецепты легких салатов для Рождественского поста

Источник материала: Аргументы и факты

В начале зимы очень важно питаться разнообразно и насыщать рацион витаминами. Отличные помощники в этом — овощи. Как свежие, так и приготовленные. Разнообразные винегреты, салаты и другие легкие овощные закуски с большим количеством зелени, с рыбой, морепродуктами или без них — разумное дополнение к ежедневным обедам и ужинам. Делимся проверенными рецептами легких постных салатов.

Винегрет с груздями

Рецепт Алексея Семенова, бренд-шефа гастробара «Русский Паб»

3 порции

150 г свеклы

150 г картофеля

70 г зеленого горошка

70 г соленых огурцов

300 г сельди

150 г маринованных груздей

50 г соевой сметаны

Соль и перец

Совет: Особенность этого рецепта в том, что овощи нарезаются крупными ломтиками. За счет того, что ингредиенты нарезаны крупно, каждый овощ чувствуется по-своему.

Шаг 1. Свеклу и картофель предварительно отвариваем. Отваренный картофель слегка обжариваем на растительном масле.

Шаг 2. Горошек используем свежемороженый. Бланшируем его горячей водой и охлаждаем.

Шаг 3. Нарезаем крупными ломтиками огурцы, сельдь, свеклу, картофель и выкладываем хаотично на тарелку.

Шаг 4. Также добавляем в салат соленые грузди, но можно использовать любые другие маринованные грибы (опята, рыжики, шампиньоны).

Шаг 5. В качестве постной заправки мы используем соевую сметану. Украшаем петрушкой и укропом, заправляем растительным ароматным маслом, посыпаем солью и перцем.

Салат с фенхелем и апельсином

Рецепт Карлоса Рубио, бренд-шефа ресторана LureMe

90 г свежего фенхеля

15 г мякоти апельсина

3 г лепестков миндаля

5 мл оливкового масла

Морская соль

Кинза

Медово-горчичная заправка (15 г на 1 порцию):

20 г зернистой горчицы

10 мл кунжутного масла

50 мл оливкового масла

50 мл соевого соуса

80 г меда

80 мл апельсинового сока

Шаг 1. Фенхель тонко нарезаем на слайсере.

Шаг 2. Затем замешиваем с медово-горчичной заправкой, оливковым маслом и сегментами апельсина

Шаг 3. Выкладываем сверху на салат, посыпаем лепестками миндаля и украшаем веточкой кинзы.

Французский зеленый салат

Автор рецепта — Андрей Коробяк, бренд-шеф ресторана YURA

20 г кенийской фасоли

10 г брокколи

15 мл воды

10 г лука шалот

35 г перчиков пикильо

60 г салатов

15 г шпината

20 г щавеля

15 г красного лука

10 г зеленого горошка

Фундук

1 г сахара

Соль

25 мл дрессинга « винегрет » (красный лук, горчица, оливковое масло и лимонный сок)

винегрет (красный лук, горчица, оливковое масло и лимонный сок) 2 мл дрессинга « цитронет » (оливковое масло и лимонный сок)

Шаг 1. Смешать салаты, шпинат и щавель, заправить дрессингом «винегрет». Добавить соль и сахар.

Шаг 2. Брокколи нарезать тонкими слайсами.

Шаг 3. В сотейнике довести до кипения кенийскую фасоль, брокколи, перец пикильо, порубленный лук шалот, соль, сахар и воду, снять с огня.

Шаг 4. Выложить в тарелку слоями зелень и овощи.

Шаг 5. Посыпать тертым фундуком, зеленым горошком и нарезанным красным луком.

Салат с кальмарами и томатной сальсой

Рецепт Кирилла Бергера, бренд-шефа сервиса полезной еды No secret by Valeriya

120 г кальмара

60 г помидоров

20 г рукколы

10 г вяленых томатов

3 г базилика

10 г красного лука

Долька лимона

5 мл оливкового масла

Соль и перец

Шаг 1. Кальмары нарезаем на небольшие кусочки, надрезаем их сеточкой и обжариваем на гриле.

Шаг 2. Отдельно делаем сальсу, мелко нарезав помидоры, красный лук и базилик. Добавляем оливковое масло.

Шаг 3. Далее смешиваем готовые кальмары с листьями рукколы, нарезанными вялеными томатами и заправляем салат сальсой.

Шаг 4. По вкусу добавляем соль и перец. Готовый салат подаем с долькой лимона.

Севиче из лосося с абрикосами

Рецепт Кирилла Бергера, бренд-шефа сервиса полезной еды No secret by Valeriya

1 кумкват

1 абрикос

100 г лосося

20 г киноа

25 г мини-шпината

2 г лука сибулет

Для заправки:

10 г соуса мирин

15 мл сиропа топинамбура

15 г сока лайма

8 г рыбного соуса

Шаг 1. Для приготовления заправки сок лайма смешать с мирином, сиропом томинамбура и рыбным бульоном.

Шаг 2. Киноа промыть, засыпать в кипящую подсоленную воду, варить на медленном огне с закрытой крышкой 15 минут.

Шаг 3. Лосось нарезать брусочками и выложить в глубокую тарелку, добавить шпинат.

Шаг 4. Абрикос очистить от кожуры, удалить косточку, кумкват нарезать кольцами и добавить к лососю.

Шаг 5. Смешать все подготовленные ингредиенты с киноа, заправить соусом и украсить луком сибулет.

Салат «Боул вегетарианца»

Рецепт Алессио Джини, шеф-повара «АВ Бистро»

10 мл подсолнечного масла

20 г вяленых томатов

30 г отварного риса

30 г отварной красной чечевицы

30 г отварной зеленой чечевицы

15 г отварной киноа

10 мл воды

Кумин

20 г шпината

5 мл оливкового масла

50 г овощей гриль

25 г авокадо

35 г розовых томатов

10 г соуса чимичурри

1 г микрозелени для украшения

Шаг 1. Лук нарезать мелким кубиком (3-5мм), обжарить на подсолнечном масле с добавлением вяленых томатов, их предварительно нарезать ломтиками с шагом 1-1,5см.

Шаг 2. Затем ввести отварную крупу и при помешивании прогреть (при необходимости добавить питьевую воду) с добавлением пряностей.

Шаг 3. При подаче на блюдо уложить горочкой крупяную основу, сверху секторами выложить шпинат (предварительно заправленный оливковым маслом), овощи гриль, ломтики мякоти авокадо, ломтики/дольки томатов и соус.

Шаг 4. Украсить микрозеленью.