Чумные варианты. Чем опасно данное заболевание и каких оно бывает видов?

Источник материала: Аргументы и факты

Заражение чумой, да и ее возвращение в масштабах эпидемии, является крайне нежелательным событием: данная патология смертельно опасна и очень заразна. Сегодня снова стали появляться новости о том, что чума возвращается. Так, например, на данный момент происходит в Китае. О том, каких видов бывает чума, по каким признакам ее можно распознать и чего стоит опасаться, — в материале "АиФ".

Общая суть

Чума является бактериальным заболеванием, которое сопровождается сильной лихорадкой, тяжелыми интоксикационными последствиями и поражением всей лимфосистемы, а также всех внутренних органов. При выявлении вспышки чумы вводится карантин, поскольку она отличается высоким уровнем смертности.

Зачастую, говоря о чуме, люди имеют в виду абстрактное название для целого класса патологий. Есть несколько видов этой болезни, каждый из которых имеет определенные особенности течения и симптоматику.

Виды заболевания

Итак, сегодня медицина называет следующие виды чумы:

Бубонная;

Септическая;

Легкая форма (или малая);

Легочная;

Кожная;

Кожно-бубонная;

Кишечная.

Инкубационный период при заражении составляет 3-5 суток, максимум 9 дней. Если вдруг начинается эпидемия, то период может уменьшаться до 1-2 дней. Начинается заболевание остро, симптоматика нарастает в кратчайшие сроки. Лихорадка сопровождается сильнейшим ознобом и выраженной интоксикацией (слабостью, сонливостью, головными болями). Кроме того, у больных могут отмечаться боли в мышцах и суставах, появляется рвота (бывает, что и с кровью), развиваются галлюцинации. Люди, заразившиеся чумой, теряют ориентацию в пространстве и внятность речи.

Сцена – в прошлом. Звезды, которым пришлось оставить карьеру из-за болезни Подробнее

Больные отличаются одутловатостью лица, гиперемией кожных покровов, появлением геморрагических высыпаний. Характерной особенностью чумы называют «меловой язык», т. е. язык с утолщением и сухостью, густо покрытый ярким белым налетом.

Есть особая симптоматика у разных видов чумы. Кожная форма имеет такой признак, как карбункул: участок воспаленной кожи с развивающимся некрозом и появляющимся черным струпом.

Бубонная чума отличается изменением лимфатических узлов. Развивается гнойный лимфаденит. Бубоны в большинстве случаев единичны, но встречаются ситуации, когда они становятся множественными. Сначала в зоне пораженного лимфоузла отмечается болезненность, потом (через пару дней) можно обнаружить их увеличение. Чем дальше прогрессирует болезнь, тем больше они размягчаются, превращаясь в тестообразную массу.

Кожно-бубонная чума — это сочетание кожных проявлений и проблем с лимфоузлами. Септические варианты представляют собой заражение крови, развивающееся мгновенно. На фоне этого заражения без своевременной медицинской помощи человек может скончаться за 24 часа.

При легкой чуме начинает расти температура, начинается сильная мигрень, увеличиваются лимфоузлы. Проходить симптомы патологии при лечении могут за неделю.

Рассеянный недруг. Грозит ли нам эпидемия страшной болезни? Подробнее

Легочная форма чумы — вариант, которым человек заражается воздушно-капельным путем. Она затрагивает легкое, сопровождается сильным кашлем и выделением мокроты. Причем мокрота может быть поначалу прозрачной, а потом — с примесью крови. Смерть больного без лечения наступает в течение 48 часов.

Кишечная патология отличается сильными резкими болями в животе, диареей, рвотой. В стуле могут отмечаться слизь и кровь. При этом из-за большого количества кишечных инфекций возникает вопрос: становится ли такая чума самостоятельной болезнью или развивается из-за сбоя микрофлоры кишечника?

Как диагностируют

Диагностика чумы проводится после комплекса мероприятий, который включает в себя:

Сбор эпиданамнеза;

Осмотр у врача;

Выделение бактерий из биологических жидкостей человека — мокроты, крови — или тканей лимфоузлов;

Проведение диагностики иммунологического характера;

Проведение ПЦР-диагностики.

Человека с подозрением на чуму помещают в карантин и используют максимальные меры предосторожности в работе с ним.

На приёме у врача. Смогли бы современные медики помочь Паганини и Пирогову? Подробнее

Как лечить

Естественно, на фоне высокой заразности заболевания и его повышенной летальности актуальным становится вопрос лечения. Терапию осуществляют в специальных стационарах, причем исключительно в инфекционных отделениях. Пациент находится в строгой изоляции. Для терапии предлагают антибактериальные препараты, курс должен быть не менее 7-10 дней. В зависимости от вида чумы определяют и симптоматическую терапию. Так, например, с кожными проблемами справляются при помощи специальных мазей, при бубонной чуме ставят растворы в виде капельницы с антибиотиком.

Используют и комплекс неспецифической терапии, как, например, внутривенные капельницы солевых растворов, плазмы крови и т. д. При необходимости могут быть назначены средства для терапии сердечно-сосудистой системы, бронхолитические препараты, средства, снимающие жар.

Какие прогнозы есть

Стоит понимать, что современная медицина хорошо развита. Поэтому при своевременном попадании пациента в стационар и грамотном назначении терапии смертность низкая: 5-10%. Причем чем раньше человек окажется в больнице, тем выше шанс того, что он избежит осложнений, например, скоротечного чумного сепсиса.