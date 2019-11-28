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Американские ученые назвали простой способ продлить жизнь
29.11.2019 12:36 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Регулярное голодание способствует снижению риска сердечной недостаточности и увеличению продолжительности жизни, сообщает
Ученые из Американской ассоциации сердца провели исследование, в ходе которого около двух тысяч человек прошли катетеризацию сердца. Из них 389 человек регулярно практиковали голодание.
Выяснилось, что смертность среди голодающих на 45% ниже, чем у остальных участников исследования, сердечные приступы у голодающих происходят на 71% реже.
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shutterstock.com Регулярное голодание способствует снижению риска сердечной недостаточности и увеличению...
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