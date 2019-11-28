ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси за два дня более 400 человек получили гололедные травмы

29.11.2019 14:43 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси за два дня более 400 человек получили гололедные травмы
Фото из открытых источников

В Беларуси с 28 ноября от гололедных травм пострадали 408 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Из всех пострадавших и обратившихся за медицинской помощью в поликлиники, травмпункты, стационарные лечебные учреждения 108 человек госпитализированы, амбулаторную помощь получили 300 человек, пишет БЕЛТА.

В Беларуси за два дня более 400 человек получили гололедные травмы Пережить «день жестянщика». Как ездить в гололед на летней резине?

В Минздраве добавили, что из-за гололедных травм пострадали не только взрослые, но и дети. Так, из всех обратившихся детей и подростков 16 были осмотрены амбулаторно, 9 - госпитализированы. Больше всего пострадали жители Минска (243 человека), а также Могилевской (52), Витебской (42), Минской (40), Гомельской (31) областей.

Травмы чаще получают во дворах, на тротуарах и мостовых. У пострадавших диагностируются переломы лучевой кости в типичном месте, переломы лодыжек, ключицы, ушибы плечевой кости и костей голени, повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного суставов.

Отягощающим фактором травматизма становится состояние алкогольного опьянения, сопровождающее травмы почти в 30% случаев, которое также может стать причиной отморожения кистей и стоп.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Американские ученые назвали простой способ продлить жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика