В Беларуси за два дня более 400 человек получили гололедные травмы

В Беларуси с 28 ноября от гололедных травм пострадали 408 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Из всех пострадавших и обратившихся за медицинской помощью в поликлиники, травмпункты, стационарные лечебные учреждения 108 человек госпитализированы, амбулаторную помощь получили 300 человек, пишет БЕЛТА .

В Минздраве добавили, что из-за гололедных травм пострадали не только взрослые, но и дети. Так, из всех обратившихся детей и подростков 16 были осмотрены амбулаторно, 9 - госпитализированы. Больше всего пострадали жители Минска (243 человека), а также Могилевской (52), Витебской (42), Минской (40), Гомельской (31) областей.

Травмы чаще получают во дворах, на тротуарах и мостовых. У пострадавших диагностируются переломы лучевой кости в типичном месте, переломы лодыжек, ключицы, ушибы плечевой кости и костей голени, повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного суставов.

Отягощающим фактором травматизма становится состояние алкогольного опьянения, сопровождающее травмы почти в 30% случаев, которое также может стать причиной отморожения кистей и стоп.