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Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.

29.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.

На нем не было привычных отметок, знания давал не педагог, а врач. И закреплялись они не повторением, а горьким примером чужих сломленных жизней, в которые ворвался неутешительный диагноз — ВИЧ-инфекция. И все это для того, чтобы юноши и девушки не потеряли цвет жизни, сберегли свое здоровье.


Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.
Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.
Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.
Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.

Ребята дружно заходили в районный центр культуры и народного творчества. В оживленном фойе некоторые останавливались у тематических картин ровесников. Другие ждали, когда волонтеры районной организации БРСМ и культработники заколют красную ленточку — символ борьбы со СПИДом. После этого заходили в зал, где их ждал «урок» от врача-инфекциониста Вороновской ЦРБ Анастасии Гришко.


Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.
Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.
Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.
Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.
Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.
Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.
Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.

Во время общения с ребятами она привела шесть оснований, когда следует сдать тест на ВИЧ. Оказалось, задуматься об этом нужно тому, у кого был незащищенный сексуальный контакт с партнером, чей ВИЧ статус неизвестен, кто употреблял наркотики, делал татуировку или пирсинг, маникюр, педикюр, планирует рождение ребенка. Узнать свой ВИЧ-статус не помешает и людям, которые хотят быть уверенными в состоянии своего здоровья и здоровья близких. В подтверждение слов врача продемонстрировали видеоролик, наглядно демонстрирующий то, что жизнь прекрасна сама по себе и не следует необдуманными поступками «рисовать» свой мир темными красками. Жизнеутверждающую нотку подхватили Илья Пресный, Ксения Потапчик, Александра Повшок, Юрий Стрелинский, Анна Гляубичус и Оксана Былинская. Музыкальные номера в их исполнении «разрисовали» настроение ребят яркими красками.


Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.
Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.
Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.
Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.
Не потеряй цвет жизни! На необычное занятие старшеклассников Вороновской школы и учащихся колледжа пригласили работники культуры.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
 
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На нем не было привычных отметок, знания давал не педагог, а врач. И закреплялись они не повторением, а горьким примером чужих сломленных жизней, в которые ворвался...
 
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