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Рыбий жир окончательно признали бесполезным

29.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Рыбий жир окончательно признали бесполезным

Группа ученых из Университета Восточной Англии провела исследование, где доказала, что омега-3 жирные кислоты не защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также не продлевают жизнь. Результаты исследования были опубликованы в журнале British Journal of Psychiatry.

Прием рыбьего жира или других добавок, в которых содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, разрекламирован во всем мире. Считается, что кроме общеукрепляющих свойств они могут защитить от депрессии и повышенной тревожности, а также обратить вспять их симптомы.

Чтобы проверить, действительно ли рыбий жир помогает от стресса, ученые проанализировали данные, полученные благодаря клиническим исследованиям, в которых участвовали почти 41,5 тысячи взрослых людей. Часть из них страдала от депрессии или повышенной тревожности. Участников разделили на группы, одна из которых в течение полугода получала добавки с дополнительными омега-3 жирными кислотами, а другая поддерживала свой привычный уровень потребления этих веществ, не добавляя в рацион капсулы.

Ученые пришли к выводу, что добавки с рыбьим жиром не влияют на симптомы тревожности и депрессии. Поэтому нет никакого смысла тратить деньги на покупку этих добавок, предупреждают исследователи.

СБ
 
 
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Группа ученых из Университета Восточной Англии провела исследование, где доказала, что омега-3 жирные кислоты не защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и...
 
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