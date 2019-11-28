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Рыбий жир окончательно признали бесполезным
29.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Группа ученых из Университета Восточной Англии провела исследование, где доказала, что омега-3 жирные кислоты не защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также не продлевают жизнь. Результаты исследования
Прием рыбьего жира или других добавок, в которых содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, разрекламирован во всем мире. Считается, что кроме общеукрепляющих свойств они могут защитить от депрессии и повышенной тревожности, а также обратить вспять их симптомы.
Чтобы проверить, действительно ли рыбий жир помогает от
Ученые пришли к выводу, что добавки с рыбьим жиром не влияют на симптомы тревожности и
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Группа ученых из Университета Восточной Англии провела исследование, где доказала, что омега-3 жирные кислоты не защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и...
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