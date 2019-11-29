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Главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Киктенко высказался в СМИ по поводу проблемы с томографами

30.11.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Киктенко высказался в СМИ по поводу проблемы с томографами
Главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Киктенко высказался в СМИ по поводу проблемы с томографами. Суть в том, что в городе есть магнитно-резонансный и два компьютерных томографа. Последние два в данный момент нуждаются в ремонте, поэтому не эксплуатируются, к тому же они со стопроцентным износом.

Есть необходимость в покупке нового оборудования, в частности, для онкологического диспансера будет приобретен высокоточный компьютерный томограф японского производства. Его поставка запланирована на первый квартал следующего года. Пока же при острой необходимости в исследовании пациентов пинских центральной больницы и онкодиспансера транспортируют в Барановичскую больницу.

Что касается очереди в поликлинике, то здесь предлагают либо записаться и ждать, либо рекомендуют пройти исследование в других учреждениях здравоохранения страны на платной основе. Каждую ситуацию в поликлиниках и больницах города готовы обсуждать индивидуально.

Подготовила Екатерина АБРАМЧУК

 
 
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