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Главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Киктенко высказался в СМИ по поводу проблемы с томографами
30.11.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Есть необходимость в покупке нового оборудования, в частности, для онкологического диспансера будет приобретен высокоточный компьютерный томограф японского производства. Его поставка запланирована на первый квартал следующего года. Пока же при острой необходимости в исследовании пациентов пинских центральной больницы и онкодиспансера транспортируют в Барановичскую больницу.
Что касается очереди в поликлинике, то здесь предлагают либо записаться и ждать, либо рекомендуют пройти исследование в других учреждениях здравоохранения страны на платной основе. Каждую ситуацию в поликлиниках и больницах города готовы обсуждать индивидуально.
Подготовила Екатерина АБРАМЧУК
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Главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Киктенко высказался в СМИ по поводу проблемы с томографами
> Главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Киктенко высказался в СМИ по поводу проблемы с томографами. Суть в том, что в городе есть...
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