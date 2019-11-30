ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жизнь не заканчивается на положительном результате теста на ВИЧ!

01.12.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Жизнь не заканчивается на положительном результате теста на ВИЧ!
Ежегодно 1 декабря, начиная с 1988 года, отмечается Всемирный день профилактики СПИДа.

– Он сохраняет свою актуальность и на сегодняшний день, служит напоминанием о необходимости объединить усилия, как государства, так и общества, по снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией, напоминает о том, что вопрос повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции, вопрос искоренения стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, остается критически важным, отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by врач-эпидемиолог ГУ «Пинский ЗЦГиЭ» Варвара Панасевич.

В 2015 году государствами-членами Организации Объединенных Наций были единогласно приняты Цели устойчивого развития, согласно которым, к 2030 году эпидемия ВИЧ-инфекции должна быть полностью ликвидирована.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь и в Пинске, в том числе, остается напряженной.

На 01.11.2019 г. в Пинске зарегистрировано 902 случая ВИЧ-инфекции, первый был зарегистрирован в 1996 году. От разных причин (связанных и несвязанных с ВИЧ-инфекцией) за все годы наблюдения умерло 278 человек, таким образом, людей, живущих с ВИЧ, в Пинске на 01.11.2019 г. – 624. За январь-октябрь текущего года в городе выявлено 40 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Основной путь передачи ВИЧ-инфекции – сексуальные контакты, характерно вовлечение в эпидпроцесс благополучных слоев населения, не относящихся к группам риска, имеется тенденция «смещения возраста» по выявлению ВИЧ-инфекции в возрастной категории старше 30 лет.

Лечение ВИЧ-инфекции (антиретровирусная терапия) одновременно спасает жизнь и предотвращает новые случаи инфицирования. Раннее выявление и своевременное назначение лечения является действенной мерой в борьбе с заболеванием. Все ВИЧ-позитивные пациенты в Республике Беларусь, состоящие на диспансерном наблюдении, имеют доступ к бесплатной антиретровирусной терапии.

– Вовремя начав лечение и следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь. Качество жизни ВИЧ-позитивных людей, благодаря этим лекарственным препаратам, почти ничем не отличается от качества жизни людей без ВИЧ, – отметила Варвара Панасевич.

Жизнь не заканчивается на положительном результате теста на ВИЧ!

Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любом лечебном учреждении, располагающим процедурным кабинетом. В аптеках города в наличии имеются экспресс-тесты на ВИЧ по слюне.

Основой первичной профилактики должно стать осознание каждым человеком личной ответственности за свою жизнь и здоровье.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Ежегодно 1 декабря, начиная с 1988 года, отмечается Всемирный день профилактики СПИДа. – Он сохраняет свою актуальность и на сегодняшний день, служит напоминанием о...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
5 изменений, которые должны произойти в питании каждого человека с возрастом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
01.12.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика