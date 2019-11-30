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Жизнь не заканчивается на положительном результате теста на ВИЧ!
01.12.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Он сохраняет свою актуальность и на сегодняшний день, служит напоминанием о необходимости объединить усилия, как государства, так и общества, по снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией, напоминает о том, что вопрос повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции, вопрос искоренения стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, остается критически важным, отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by врач-эпидемиолог ГУ «Пинский ЗЦГиЭ» Варвара Панасевич.
В 2015 году государствами-членами Организации Объединенных Наций были единогласно приняты Цели устойчивого развития, согласно которым, к 2030 году эпидемия ВИЧ-инфекции должна быть полностью ликвидирована.
В настоящее время эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь и в Пинске, в том числе, остается напряженной.
Основной путь передачи ВИЧ-инфекции – сексуальные контакты, характерно вовлечение в эпидпроцесс благополучных слоев населения, не относящихся к группам риска, имеется тенденция «смещения возраста» по выявлению ВИЧ-инфекции в возрастной категории старше 30 лет.
Лечение ВИЧ-инфекции (антиретровирусная терапия) одновременно спасает жизнь и предотвращает новые случаи инфицирования. Раннее выявление и своевременное назначение лечения является действенной мерой в борьбе с заболеванием. Все ВИЧ-позитивные пациенты в Республике Беларусь, состоящие на диспансерном наблюдении, имеют доступ к бесплатной антиретровирусной терапии.
Жизнь не заканчивается на положительном результате теста на ВИЧ!
Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любом лечебном учреждении, располагающим процедурным кабинетом. В аптеках города в наличии имеются экспресс-тесты на ВИЧ по слюне.
Основой первичной профилактики должно стать осознание каждым человеком личной ответственности за свою жизнь и здоровье.
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