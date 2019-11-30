Жизнь не заканчивается на положительном результате теста на ВИЧ!

Источник материала: Полесская правда



Ежегодно 1 декабря, начиная с 1988 года, отмечается Всемирный день профилактики СПИДа.

– Он сохраняет свою актуальность и на сегодняшний день, служит напоминанием о необходимости объединить усилия, как государства, так и общества, по снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией, напоминает о том, что вопрос повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции, вопрос искоренения стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, остается критически важным, отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by врач-эпидемиолог ГУ «Пинский ЗЦГиЭ» Варвара Панасевич.

В 2015 году государствами-членами Организации Объединенных Наций были единогласно приняты Цели устойчивого развития, согласно которым, к 2030 году эпидемия ВИЧ-инфекции должна быть полностью ликвидирована.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь и в Пинске, в том числе, остается напряженной.

На 01.11.2019 г. в Пинске зарегистрировано 902 случая ВИЧ-инфекции, первый был зарегистрирован в 1996 году. От разных причин (связанных и несвязанных с ВИЧ-инфекцией) за все годы наблюдения умерло 278 человек, таким образом, людей, живущих с ВИЧ, в Пинске на 01.11.2019 г. – 624. За январь-октябрь текущего года в городе выявлено 40 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Основной путь передачи ВИЧ-инфекции – сексуальные контакты, характерно вовлечение в эпидпроцесс благополучных слоев населения, не относящихся к группам риска, имеется тенденция «смещения возраста» по выявлению ВИЧ-инфекции в возрастной категории старше 30 лет.

Лечение ВИЧ-инфекции (антиретровирусная терапия) одновременно спасает жизнь и предотвращает новые случаи инфицирования. Раннее выявление и своевременное назначение лечения является действенной мерой в борьбе с заболеванием. Все ВИЧ-позитивные пациенты в Республике Беларусь, состоящие на диспансерном наблюдении, имеют доступ к бесплатной антиретровирусной терапии.

– Вовремя начав лечение и следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь. Качество жизни ВИЧ-позитивных людей, благодаря этим лекарственным препаратам, почти ничем не отличается от качества жизни людей без ВИЧ, – отметила Варвара Панасевич.

Жизнь не заканчивается на положительном результате теста на ВИЧ!

Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любом лечебном учреждении, располагающим процедурным кабинетом. В аптеках города в наличии имеются экспресс-тесты на ВИЧ по слюне.

Основой первичной профилактики должно стать осознание каждым человеком личной ответственности за свою жизнь и здоровье.