Источник материала: Газета Авангард

В Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.





По состоянию на первое ноября 2019 года в стране проживает около 21 тысячи человек с ВИЧ, из них порядка 8 тысяч в Гомельской области. Ежегодно выявляют около 600 случаев заболевания, но следует отметить, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель снизился на 20,6%.

– Эпидемиологическая ситуация находится под контролем, что подтверждает снижение случаев заболеваемости среди населения, – отмечает исполняющая обязанности заведующего отделом профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного центра

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Воинова.

Более половины новых случаев регистрируется у людей старше 40 лет (это 57,6%), самому пожилому жителю области, у которого выявлена инфекция, 77 лет. Превалирует половой путь передачи инфекции, более 92%. В эпидпроцесс чаще вовлекаются мужчины (60,2%), доля женщин составляет 39%. По социальному

статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией преобладают рабочие (46%) и лица без определенного вида деятельности (36%). По-прежнему в Светлогорском, Жлобинском, Октябрьском, Речицком и Калинковичском районах сохраняется более высокая заболеваемость, что связано с проживанием там большего числа потенциальных

источников инфекции.

57% новых случаев в текущем году выявлены в результате дополнительных скринингов, проводимых среди населения. Также в стране доступно и самотестирование по слюне. С мая 2017 года и по настоящее время в аптечной сети было реализовано более 3 тыс. наборов.

– Стратегия Всемирной организации здравоохранения к 2020 году определяет: 90% живущих с ВИЧ должны знать свой статус; 90% знающих свой статус должны получать антиретровирусную терапию; 90% получающих лечение достигнут неопределенного уровня вирусной нагрузки, т.е. они практически не будут представлять опасности

для окружающих, – рассказала Светлана Воинова.

Заведующая консультативно-диспансерным кабинетом по ВИЧ/СПИД Гомельской областной клинической больницы Елена Казначеева осветила вопрос антиретровирусной терапии. Так, в стране 15702 человека (из них в Гомельской области – 6069) находятся на терапии, в том числе 120 беременных и 114

детей.

– Достигнута стабилизация показателя смертности, который снижен с 4,8% до 1,2% по результатам семилетнего наблюдения в группе получающих антиретровирусную терапию, что не может не радовать. Очень бы хотелось добиться отсутствия случаев

ВИЧ-инфекции, наличия новых комбинированных лекарственных средств и полного искоренения дискриминации по отношению к ВИЧ-инфицированным, – подчеркнула Елена Петровна.

Кроме того, врач-нарколог кабинета профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей

инъекционных наркотиков Гомельского областного наркологического диспансера Станислав Кукушкин пояснил, что в кабинете бесплатно и анонимно предоставляются услуги обмена шприцев, тестирование на ВИЧ, скрининг на туберкулез и консультация врачом-наркологом, также есть мобильный пункт, работающий по всем районам Гомеля, и кабинет заместительной терапии.

Как отметила старший инспектор по особым поручениям управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома Елена Котлобай, в области за 2019 год проведено более 100 проверок по новым фактам ВИЧ-инфекции и по их результатам на текущий период возбуждено 27 уголовных дел по статье 157 УК Республики Беларусь (заражение вирусом иммунодефицита человека).

В целом темп распространения ВИЧ-инфекции в Гомельской области и по стране снижается благодаря регулярно организуемым мероприятиям, направленным на профилактику ВИЧ/СПИД и наркозависимости, а также в лучшую сторону меняется ситуация с дискриминацией людей, живущих с ВИЧ.

Ирина ГАЛИЦКАЯ

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