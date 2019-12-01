Женский рак у мужчин. Его вызывают широко распространенные вирусы

Источник материала: Аргументы и факты

В США мужчины стали реже болеть раком горла. Первое объяснение, которое приходит на ум, — это из-за успешной борьбы с курением. Ведь канцерогены табачного дыма вызывают и этот вид рака. Но главная причина в другом —в вакцинации женщин против ВПЧ.

Какая связь? Вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) вводят женщинам, а болеют раком горла реже мужчины? Оказывается, связь есть — и самая прямая. Но обо всем по порядку.

Болезнь на три буквы

Начнем с причины — с ВПЧ. Этот вирус знаком очень многим, так как вызывает бородавки. Они могут быть как обычными, так и кондиломами — это такие остроконечные образования на ножке. Часто они появляются на шее, в области подмышечных впадин или в других больших складках тела.

Почему один и тот же вирус вызывает такие разные бородавки? Строго говоря, ВПЧ — это не один вирус. Существует более сотни его разновидностей. Они очень похожи друг на друга, и чтобы в них не запутаться, медики разделили их на типы и обозначают цифрами. Например, есть ВПЧ 1-го типа, ВПЧ 2-го типа, ВПЧ 3-го типа и так далее. Пока не все типы ВПЧ хорошо изучены. Но медики точно знают, что ВПЧ под номерами 6 и 11 обычно вызывают развитие бородавок. И по сути это мелочь.

Вакцина против рака

Гораздо страшнее ВПЧ, обозначаемые номерами 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 и 69. Они могут быть причиной рака у человека. Не все эти типы вирусов одинаково опасны. Самые распространенные и наиболее часто провоцирующие рак — ВПЧ 6, 11, 16 и 18-го типа. На их долю приходится около 70% злокачественных опухолей, провоцируемых ВПЧ.

И в первую очередь это рак шейки матки у женщин. Проблема с ним столь серьезна, что несколько лет назад против ВПЧ этих типов стали делать вакцину. В результате женщины стали гораздо реже болеть этим видом рака (по разным данным, такая вакцинация снижает риск развития рака шейки матки у женщин на 70-80%). Эти вакцины есть и в России, но в обязательный календарь прививок они не входят и делаются в основном на коммерческой основе. Как правило, их рекомендуют делать девочкам примерно в 12 лет, пока они ещё не начали жить половой жизнью и не успели подхватить такой вирус. Важно учитывать, что от момента заражения вирусом до развития рака проходит обычно не менее 20 лет.

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Расплата за секс

Теперь давайте разбираться, при чем здесь мужчины со своим раком горла. Дело в том, что ВПЧ является причиной не только рака шейки матки. В последние годы выяснилось, что он вызывает и кучу других раков. Порой весьма неожиданных. Этот вирус поражает клетки эпителия (поверхностные клетки), покрывающего нашу кожу и слизистые оболочки во многих местах.

В зоне опасности не только клетки эпителия шейки матки. Под угрозой практически все пограничные области нашего тела — это те места, где наше внутреннее пространство смыкается с внешним. Поэтому ВПЧ может поражать влагалище, анальную область и кожные покровы в области губ и носа, ногтевого ложа. Типично расположение опухолей и в области половых органов (гениталий). И конечно, к областям особого риска относятся полость рта и глотка.

По иронии природы, почти все эти области нашего тела могут принимать участие в сексе. И значит, все они могут при этом заражаться ВПЧ, если он есть у сексуального партнера. Строго говоря, ВПЧ-инфекции можно относить к венерическим заболеваниям, как сифилис, гонорею и т. д. А поскольку секс уже давно стал очень разнообразным, опухоли, вызванные ВПЧ, находят не только в шейке матки у женщин. Например, у мужчин- гомосексуалистов весьма часто этот вирус вызывает рак в анальной области (причину такой локализации объяснять, наверное, не надо). У них он бывает примерно в 17 раз чаще, чем у гетеросексуалов.

«Синдром Майкла Дугласа»

А вот рак горла, вызванный ВПЧ, врачи иногда называют «синдромом Майкла Дугласа». Несколько лет назад у этого актера обнаружили именно такую опухоль. Он мужественно боролся с болезнью и победил. После чего сделал что-то вроде признания. Он рассказал, что его опухоль горла вызвана ВПЧ и что это следствие того, что он в своей жизни любил много женщин и часто занимался с ними оральным сексом. Такой путь заражения мужчин от представительниц прекрасного пола фиксируется весьма часто. У любителей подобного секса риск заработать эту опухоль или просто рак полости рта в 20 раз выше. Конечно, большую роль играет не только такой вид секса, но и количество партнерш, с которыми его практикуют. Чем их больше, тем выше риск.

Таким образом, мужчин спасают от этого вида рака прививки, которые делают женщинам. Благодаря вакцинации они реже бывают носителями ВПЧ и, соответственно, реже делятся этим вирусом со своими партнерами во время орального секса.

Не только секс

В последнее время получены доказательства, что ВПЧ может вызывать и несексуальные виды рака кожи. Речь о так называемом плоскоклеточном раке. Он не такой злокачественный, как меланома. Но если его запустить, лечение простым не будет. Такие опухоли могут быть в самых разных местах. И их возникновению, как и при меланоме, тоже способствует загар — и солнечный, и искусственный. Вирус действует вместе с ультрафиолетом, вызывая мутации в клетках. По некоторым данным, носительство вируса в течение 30 лет повышает риск развития такого рака кожи на 30%.