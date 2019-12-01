Возраст красоты. Обязательно ли соглашаться на «старость»?

Источник материала: Аргументы и факты

О том, что красота, обаяние, шарм и сексуальная харизма могут быть не привязаны к возрасту, говорят всё чаще, но переход от слов к принятию занимает, как правило, не одну человеческую жизнь. Так как сейчас быть тем женщинам, которым не хочется стареть, но цифра в паспорте требует остепениться? Выбрасывать ли любимую красную помаду в 60?

О возрасте красоты, о смелости бросить вызов обществу и не стареть «по правилам» говорим с руководителем Школы очарования, сертифицированным коучем, автором обучающих программ и трансформационных игр, психологом, кандидатом наук, автором книги «Как женщине оставаться женщиной» Еленой ДЕЛЕНДИК.

Яркое не носить?

- Елена, есть ли возраст у женственности? Говорят, что «бабий век короток». И если тридцатилетние уже стесняются возраста, то что говорить о шестидесятилетних? Вышла на пенсию – закрой для себя тему красоты…

- Я думаю, как сказал один белорусский доктор, профессор Леонид Путырский: «Молодость - это здоровье». Здоровье в том числе психологическое, ментальное. И возраст женщин вызывает меньше тревоги, если они чувствуют себя эмоционально хорошо. Поэтому задача зрелых женщин к пенсионному возрасту – понять себя настолько хорошо, чтобы знать и уметь организовать источники своего психологического, эмоционального и физического благополучия. А ещё лучше - радости. Если женщине приносит радость и воодушевление быть красивой, ее долг перед собой - быть красивой. Но не делать это с оглядкой или в противовес социуму. Иначе любой результат будет оцениваться не через персональную призму, а через чужую.

- Вы имеете в виду мнение соседки или подруги?

- Да. Если женщине нравится общение с мужчинами, ее это вдохновляет, делает энергичной, ее долг перед собой - наслаждаться каждой минутой. Социум через ограничения выполняет свою функцию удерживать, социум – это консерватизм, традиционность. Но та область, где «руки социума» коротки, – это свобода желания. Поэтому мы все имеем право на желание от природы вне возраста. А реализация желания определяется самой личностью женщины. И вот форму этого желания общество часто пытается ограничить.

- Эти ограничения общество накладывает только на женщин?

- Я как раз подумала - а почему никто не задается вопросом самоопределения и счастья мужчин пенсионного возраста? Они что, эти мужчины, совсем исчезают? Социум только для женщин заявляет возрастные стандарты, что ли? Из-за отсутствия статей на эту тему складывается впечатление, что мужчины психологически становятся беспомощны, хотя в реальности многие протирают штаны и доживают в пассивно-безразличной форме. Ну или кажется, что у них есть неочевидный для социума секрет, делиться которым они не собираются.

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Нет знака «стоп»

- Мы как раз пытаемся сейчас создать этот новый тренд, когда и для мужчин, и для женщин, вышедших на пенсию, жизнь не заканчивается, а начинается по-новому. И важно не бросить себя, а продолжать расти, получать новые знания и умения, беречь здоровье и хотеть менять мир вокруг. Это ведь возможно? Как считаете, существует возраст, когда природа объективно включает «стоп» для человека?

- Как только у человека умирает последнее желание что-то желать, мне кажется, это и есть природный «стоп» для человека. Насчёт красоты - тут все же ограничение исключительно физиологическое, которое обусловлено ресурсами тела как храма для души.

- В принципе, как вы считаете, важно ли до последнего дня оберегать в этом храме свою женственность или мужественность? Оставаться вечной красавицей или седым мачо-героем?

- Понятия мужественности и женственности - социально обусловленные. Я все же больше склонна переводить тему в ранг человечности. Социуму важна человечность. А уже отдельно каждой женщине может быть важен отдельный мужчина. Женственность возникает только в контексте мужественности. И наоборот. А социум больше «болеет» за человечность. Все остальное - это персональная зависть к качеству жизни и умению организовать свою жизнь.

- То есть все-таки мы снова возвращаемся к тому, что наша уверенность зависит от мнения соседа или подружки?

- Если подружку не устраивает то, как я живу, - лучше я поменяю подружку.