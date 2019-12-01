ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возраст красоты. Обязательно ли соглашаться на «старость»?

02.12.2019 13:49 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Возраст красоты. Обязательно ли соглашаться на «старость»?
Фото из открытых источников

О том, что красота, обаяние, шарм и сексуальная харизма могут быть не привязаны к возрасту, говорят всё чаще, но переход от слов к принятию занимает, как правило, не одну человеческую жизнь. Так как сейчас быть тем женщинам, которым не хочется стареть, но цифра в паспорте требует остепениться?  Выбрасывать ли любимую красную помаду в 60?

Возраст красоты. Обязательно ли соглашаться на «старость»?О возрасте красоты, о смелости бросить вызов обществу и не стареть «по правилам»  говорим  с руководителем Школы очарования, сертифицированным коучем,  автором обучающих программ и трансформационных игр,  психологом, кандидатом наук, автором книги  «Как женщине оставаться женщиной» Еленой ДЕЛЕНДИК.

Яркое не носить?

- Елена, есть ли возраст у женственности?  Говорят, что «бабий век короток».  И если тридцатилетние уже стесняются возраста, то что говорить о шестидесятилетних? Вышла на пенсию – закрой для себя тему красоты…

- Я думаю, как сказал один белорусский доктор, профессор Леонид Путырский: «Молодость - это здоровье». Здоровье в том числе психологическое, ментальное. И возраст женщин вызывает меньше тревоги, если они чувствуют себя эмоционально хорошо. Поэтому задача зрелых женщин к пенсионному возрасту – понять себя настолько хорошо, чтобы знать и уметь организовать источники своего психологического, эмоционального и физического благополучия. А ещё лучше - радости. Если женщине приносит радость и воодушевление быть красивой, ее долг перед собой - быть красивой. Но не делать это с оглядкой или в противовес социуму. Иначе любой результат  будет оцениваться не через персональную призму, а через чужую.

- Вы имеете в виду  мнение соседки или подруги?

- Да. Если женщине нравится общение с мужчинами, ее это вдохновляет, делает энергичной, ее долг перед собой - наслаждаться каждой минутой. Социум  через ограничения выполняет свою функцию удерживать, социум – это  консерватизм, традиционность.  Но та область, где «руки социума» коротки, – это свобода желания. Поэтому мы все имеем право на желание от природы вне возраста. А реализация желания  определяется самой личностью женщины. И вот форму этого желания общество часто пытается ограничить.

- Эти ограничения общество накладывает только на женщин?

- Я как раз  подумала - а почему никто не задается вопросом самоопределения и счастья мужчин пенсионного возраста? Они что, эти мужчины,  совсем исчезают? Социум только для женщин заявляет возрастные стандарты, что ли? Из-за отсутствия статей на эту тему складывается впечатление, что мужчины психологически становятся беспомощны, хотя в реальности многие  протирают штаны и доживают в пассивно-безразличной форме. Ну или кажется, что  у них есть неочевидный для социума секрет, делиться которым они не собираются.

Возраст красоты. Обязательно ли соглашаться на «старость»?
Время любить? Где встретить «своего» человека тем, кому за 60
Подробнее

Нет знака «стоп»

 - Мы как раз пытаемся сейчас создать этот новый тренд, когда и для мужчин, и для женщин, вышедших на пенсию, жизнь не заканчивается, а начинается по-новому. И важно не бросить себя, а продолжать расти,  получать новые знания и умения,  беречь здоровье  и хотеть менять мир вокруг.  Это ведь возможно? Как считаете, существует возраст, когда природа объективно включает «стоп» для человека?

- Как только у человека умирает последнее желание что-то желать, мне кажется, это и есть природный «стоп» для человека. Насчёт красоты - тут все же ограничение исключительно физиологическое, которое обусловлено ресурсами тела как храма для души.

Возраст красоты. Обязательно ли соглашаться на «старость»? Жить красиво! Моложавости достаточно, чтобы паспорт не спрашивали

- В принципе, как вы считаете, важно ли до последнего дня оберегать в этом храме свою женственность или мужественность?  Оставаться вечной красавицей или седым мачо-героем?

- Понятия мужественности и женственности - социально обусловленные. Я все же больше склонна переводить тему в ранг человечности. Социуму важна человечность. А уже отдельно каждой женщине может быть важен отдельный мужчина. Женственность возникает только в контексте мужественности. И наоборот. А социум больше «болеет» за человечность. Все остальное - это персональная зависть к качеству жизни и умению организовать свою жизнь.

- То есть все-таки мы снова возвращаемся к тому, что наша уверенность зависит от мнения соседа или подружки?

- Если подружку не устраивает то, как я живу, - лучше я поменяю подружку.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сейчас быть тем женщинам, которым не хочется стареть, но цифра в паспорте требует остепениться? Выбрасывать ли любимую красную помаду в 60?
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Женский рак у мужчин. Его вызывают широко распространенные вирусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика