Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?

Источник материала: Аргументы и факты

Кто-нибудь анализировал привычки и образ жизни долгожителей? Сведения очень противоречивые, а хочется узнать общие для всех правила. Не курю, не употребляю алкоголь, не ем жареного и копченого, много гуляю с внуками, стараюсь думать о хорошем. Всю жизнь проработала в библиотеке, читала много прекрасных книг. Планирую прожить хотя бы до 100 лет, пообещала внукам помочь с их внуками. Мария Лукьянчикова, 60 лет

Из 100 официальных мировых долгожителей 96 - женщины. Больше половины - американки, потом идут японки. Есть еще леди из Франции, Великобритании, Скандинавии, Испании, Италии... Страны постсоветского пространства в мировом долгожительстве официально не замечены.

Возможно, наши аксакалы просто не знают, куда им со своим долгожительством пойти за отметкой. В ЖЭС?

Большинство долгожительниц - белые женщины. В основном это домохозяйки или представительницы рабочих специальностей.

Художниц, поэтесс, писательниц, актрис, политиков среди них мало. Оно и понятно - нервные профессии долгожительству не способствуют.

Некоторые долгожители курили и употребляли алкоголь до последних дней, некоторые вели исключительно здоровый образ жизни. У кого-то дети были, у кого-то нет. Кто-то жил с единственным любимым мужем или женой (правда, все женщины своих мужей намного пережили), кто-то никогда не женился и не выходил замуж.

И никаких диет! 113-летний пенсионер - о том, как дожил до своего возраста Подробнее

Как видите, единых правил нет.

Но есть одна общая черта - все долгожители отличались позитивным отношением к миру и считались доброжелательными, оптимистичными людьми.

Жанна Кальман

Секрет: «Ай, все будет хорошо».





Пережила единственную дочь на 74 года. Мужа пережила на 62 года. Воспитывала внука вместе с зятем. Внука пережила на 42 года. Зятя пережила тоже.

Пережила даже адвоката Раффре. Согласно договору Раффре обязался выплачивать ей каждый месяц 2500 французских франков, а взамен квартира Кальман после смерти отошла бы ему. Рыночная цена квартиры равнялась 10 годам выплат, Кальман же прожила ещё 32 года. В итоге квартира досталась семье Раффре более чем втрое дороже. Сам адвокат так и не дожил до этого дня: он умер в 77-летнем возрасте, когда Кальман исполнилось 120 лет. Оставшиеся 2 года деньги выплачивала его вдова.

Жанна курила до 117 лет. Бросила только потому, что почти ослепла и не видела сигарету. Никаких особенных диет не придерживалась, но очень любила шоколад.

Главной причиной своего долголетия считала оптимизм и велосипед.

Умерла в возрасте 122 лет и до сих пор считается самым старым человеком на Земле.

Попросила положить к ней в гроб фото дочери и внука.

Жак Ширак назвал ее «бабушкой всей Франции».

Бернис Мэдиган

Секрет: «Никаких лекарств!»





Бернис работала секретарём Управления по делам ветеранов в Вашингтоне, затем - в Казначействе. Была убеждённой республиканкой. Активно интересовалась политической и социальной жизнью. Не верила в лекарства и витамины - употребляла только натуральные продукты и лечилась народными средствами.

Умерла во сне в возрасте 115 лет.

Ева Моррис

Секрет: вареный лук и работа.





Ева Моррис была британской домработницей. Когда ее спрашивали о секрете, посылала всех к черту. Никаких секретов - много работы, немного виски и вареный лук.

Пережила единственного сына на 25 лет.

Умерла во сне в возрасте 114 лет.

Ёнэ Минагава

Секрет: танцы и сон.





Японка Ёнэ Минагава рано овдовела и одна растила пятерых детей. Торговала рыбой и овощами. Всю жизнь любила сладости, сама их готовила, всех ими кормила и считала, что они хорошо влияют на состояние духа. Любила танцевать и делала это даже в инвалидной коляске.

Обязательной составляющей счастья считала долгий сон.

Пережила четверых детей, но оставила после себя 6 внуков, 12 правнуков и 2 праправнуков.

Умерла во сне в 114 лет.

Дзироэмон Кимура

Секрет: голод, дача и общение.





Японский почтальон. До 90 лет активно работал у себя на даче, а когда стал слабеть, переехал в дом престарелых, откуда вполне активно комментировал чемпионаты по сумо. Стал местной достопримечательностью.

Специально для большого интервью «с самым старым мужчиной в мире» в 100 лет выучил английский язык.

На вопрос о секрете долгожительства неизменно отвечал: «Меньше ешьте».

Умер в возрасте 116 лет от пневмонии, оставив 7 детей, 14 внуков, 25 правнуков и 13 праправнуков.

До последнего участвовал в их жизни, примирял, успокаивал, поддерживал и давал советы.

Антония Джерена Ривера

Секрет: много работы и немного бренди.

Американская учительница, одна растившая 8 детей, не отличалась разговорчивостью. Ее муж погиб в 1943-м, никого другого Антония так и не полюбила.

Когда спрашивали о секрете, близкие Антонии пожимали плечами и говорили: ничего особенного - много работает, любит бренди...

Умерла в 115 лет, пережив пятерых своих детей.

Гертруда Уивер

Секрет: вера в Бога.

Американская домохозяйка, мать четверых детей, троих из которых пережила.

Гердруда никогда не пила и не курила. Секретом считала веру в Бога, любовь к людям и умение не огорчаться по пустякам.

Дожила до 116 лет.

Томас Петер Торвальд Кристиан Фердинанд Мортенсен

Секрет: быть холостяком.





Когда-то американский фермер Томас Мортенсен неудачно женился, но скоро развелся и больше уже никогда не был женат. Детей у него тоже не было. Красного мяса не ел, алкоголь почти не употреблял. Больше всего любил рыбу и простую воду. Курил, но всегда отшучивался: «Зато я не женат».

Дожил до 115 лет.

Эдна Паркер

Секрет: чтение.





Американская учительница Эдна Паркер всю жизнь очень любила читать, до глубокой старости с удовольствием цитировала великих, декламировала стихи и выступала перед соседями-стариками в доме престарелых. С удовольствием писала письма всем, кто хотел с ней общаться.

Пережила мужа и двоих сыновей, но оставила после себя 5 внуков, 14 правнуков и 13 праправнуков.

Умерла в возрасте 115 лет.

Нева Моррис

Секрет: музыка и авто.





До 95 лет американская фермерша Нева Моррис гоняла на авто. В 90 лет она приобрела Mercury Grand Marquis 1985 года и объездила на нем весь штат. Всю жизнь пела в церковном хоре, а позже - в доме престарелых. К тому времени она уже потеряла слух и зрение, но всё равно с удовольствием выступала.

Пережила троих детей, но нажила 8 внуков, 19 правнуков. Умерла в возрасте 114 лет на руках у зятя.

Эмилиано Меркадо дель Торо

Секрет: боевой характер, подружки и работа.





Самый старый американский ветеран никогда не был на фронте, поскольку война закончилась в момент, когда он готовился в тренировочном лагере. Тем не менее Билл Клинтон вручил ему почетную медаль.

Всю жизнь трудился на ферме, никогда не был женат, хотя имел много подружек. Не пил. Питался в основном рыбой и овощами.

Дожил до 115 лет.

Делфин Гибсон

Секрет: вера в Бога и музыка.





Американка Делфин Гибсон пережила мужа и двоих из троих детей. Она всю жизнь проработала в церкви. Даже ослепнув, продолжала петь в хоре. 20 лет прожила в слепоте, но «с музыкой в душе».

Умерла в возрасте 115 лет.

Мария Эстер Эpeдиa де Каповилья

Секрет: искусство.





Дочь эквадорского полковника, никогда не нуждалась в деньгах. Занималась танцами, музыкой, путешествовала. Никогда не курила и не пила, считая, что в жизни и без этого хватает удовольствий.

Пережила мужа и двоих из пятерых детей.

До последних дней предпочитала ходить без посторонней помощи, посещала выставки и концерты, много читала и смотрела кино, предпочитала общаться с интеллектуалами.

Дожила до 116 лет.

Мэтью Бирд

Секрет: любимая и любящая семья.





Американский ветеран, рабочий лесопилки и каменщик, он пережил жену и четверых из двенадцати детей. В 103 года решил построить себе отдельный дом, что и сделал с помощью детей и внуков.

Дожил до 114 лет.

Сюзанна Мушатт Джонс

Секрет: ответственность.



Долгожители Фото: Фото из открытых источников

Сюзанна родилась в очень бедной многодетной семье. В 24 года перебралась из родной «норы» в Нью-Йорк, устроилась там няней и постепенно перевезла всю семью к себе.

Собственной семьи не завела, зато у нее было 100 племянниц и племянников, о которых она неустанно заботилась всю жизнь.

Дожила до 116 лет.

Канэ Танака

Секрет: семья и диета.





Японка Канэ Танака потеряла во время Второй мировой мужа и сына. Всю жизнь пекла рисовые лепешки, торговала ими. Если была свободная минута, занималась каллиграфией и «вычислениями». Сохранила ясный ум до преклонных лет. После 100 лет начала писать стихи. Секретом долголетия считает веру в Бога, любовь семьи и диету.

Когда у нее спросили в день 115-летия, сколько она еще хочет прожить, ответила: 5 лет.

Канэ Танака жива. Ей 116.

Сейчас она - старейший живущий человек на Земле.