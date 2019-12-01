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Берегись, пикап! Как помочь дочери, если ее бросил парень?

02.12.2019 15:04 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Берегись, пикап! Как помочь дочери, если ее бросил парень?
Фото из открытых источников
  • Дочка влюбилась в парня буквально во время первой встречи. Я ее пыталась как-то успокоить, вразумить, когда она рассказывала о том, как они познакомились, - что-то меня в этом насторожило. На третьем свидании он пригласил ее к себе домой, у них случилась близость, и он исчез. Дочь рыдает сутки напролет. Как ей помочь? Н. Н., Минск

По всей видимости, ваша дочь попала под обаяние парня-пикапера. Основная цель таких мужчин в общении с девушками - как можно быстрее затащить их в постель, после чего дальнейшее общение бесцеремонно прекращается.

Берегись, пикап! Как помочь дочери, если ее бросил парень? 5 мужчин за неделю. Откровения участницы секс-тренинга Насти Рыбки

Та динамика, которую вы описали в отношениях дочери и ее знакомого, - это классика поэтапного воздействия на девушку психологическими приемами: удивил-разгадал-затянул в постель. Как правило, парни, «заточенные» именно на такое общение с противоположным полом, умеют необычно и эффектно знакомиться, делают комплименты, очень много говорят и задают много вопросов. Причем таких, ответы на которые позволяют как можно лучше понять девушку, ее ожидания, мечты, планы на будущее и т. д.

И у девушки буквально на втором свидании возникает чувство: вот он, идеал! Вот он, ее принц! Никаких сомнений по этому поводу у нее нет, и она быстро оказывается в объятиях любимого. Но нелюбящего.

Что теперь делать вам?

Ни в коем случае не упрекать дочь: «Я же тебе говорила!» - это только усилит ее отчаяние и боль. Максимально терпеливо успокаивайте и жалейте ее: «Ну что ж, это урок. Болезненный, сложный, но мы справимся! Ты же у меня красавица, умница и т. д. (расписывайте достоинства дочери), но попалась в лапы непорядочного человека. Жива? Здорова? И слава богу, ведь на его месте мог и маньяк оказаться. А теперь ты будешь знать, что не всем можно верить после пары свиданий. И душу свою открывать даже очень обаятельным и привлекательным парням на первых встречах не следует.

Есть же техника безопасности при обращении, например, с электричеством. Технику безопасности надо соблюдать и при общении с малознакомыми людьми». Если острота состояния дочери не будет снижаться с каждым днем, необходимо обратиться за помощью к специалистам, чтобы они помогли ей пережить этот кризис с наименьшими потерями и для физического, и для психического здоровья. Удачи!

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из открытых источников Дочка влюбилась в парня буквально во время первой встречи. Я ее пыталась как-то...
 
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