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Врач – это супергерой. В Несвижской ЦРБ прошло посвящение в профессию молодых специалистов

02.12.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В пятницу, 29 ноября, в Несвижской ЦРБ состоялся праздник «Посвящение в профессию молодых специалистов».  Его цель — не только торжественно принять молодое пополнение в дружную семью медицинских работников, но и отдать дань уважения учителям и наставникам. Молодые сотрудники приступили к работе всего несколько месяцев назад, но уже успели заслужить уважение пациентов и старших коллег.

 

 

 

Врач – это супергерой. В Несвижской ЦРБ прошло посвящение в профессию молодых специалистов

Врач – это супергерой. В Несвижской ЦРБ прошло посвящение в профессию молодых специалистов

Врач – это супергерой. В Несвижской ЦРБ прошло посвящение в профессию молодых специалистов

В этом году праздник проводился в актовом зале учреждения, обстановка была очень трогательной и теплой. К присутствующим по видеосвязи обратилась главный врач Виктория Праженик. Каждый молодой специалист подготовил презентацию или видеоролик «Как я пришел в профессию». Таким образом сотрудники учреждения смогли лучше познакомиться с молодыми специалистами.

Сделать праздник ярче и веселее помогли работники районного центра культуры. Красивые музыкальные номера прекрасно дополнили праздничную программу.

Врач – это супергерой. В Несвижской ЦРБ прошло посвящение в профессию молодых специалистов

Впереди у молодых специалистов интересная, насыщенная жизнь, полная успехов и трудностей, радостей и неожиданных открытий. 

Врач – это супергерой. В Несвижской ЦРБ прошло посвящение в профессию молодых специалистов

Врач – это супергерой. В Несвижской ЦРБ прошло посвящение в профессию молодых специалистов

 


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В пятницу, 29 ноября, в Несвижской ЦРБ состоялся праздник «Посвящение в профессию молодых специалистов».  Его цель — не только торжественно
 
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