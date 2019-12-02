Стать «железным человеком». Низкий гемоглобин — признак язвы и даже рака

Источник материала: Аргументы и факты

Как распознать настоящую анемию и восполнить дефицит этого микроэлемента?

Железо необходимо для нормальной работы иммунной системы организма. Если человек страдает анемией, он часто болеет, испытывает слабость, хронические стрессы. Кроме того, от нехватки железа может нарушиться менструальный цикл у женщин, возникнуть проблемы с потенцией у представителей сильного пола.

На что обратить внимание в результатах анализов и как правильно принимать витамины с железом, рассказала врач общей практики 17-летним стажем, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова.

Как правильно «читать» анализы крови?

Чтобы убедиться, что причина ухудшения самочувствия — нехватка железа, нужно сдать развернутый анализ крови. Сейчас много различных лабораторий, где это можно сделать.

Нормы могут варьироваться. Для мужчины норма гемоглобина — 130-160 г/л крови, для женщины — 120-140 г/л.

— Если у мужчины гемоглобин снижен хотя бы немного, допустим, до 120-110 г, то это уже красный флаг. Даже если он не испытывает при этом усталости и у него нет других симптомов анемии, — подчеркивает Добрецова. — Сниженный гемоглобин может говорить о наличии полипа, эрозии или язвы желудка. Поэтому надо идти к гастроэнтерологу, стоит сделать гастроколоноскопию. Могут также возникнуть опасения, что низкий гемоглобин — признак рака кишечника или желудка, поэтому шутить с этим нельзя. С таким результатом стоит также заглянуть и к андрологу.

Женщины часто списывают нехватку гемоглобина на ежемесячные кровопотери. Но проблема может быть не только в менструальном цикле.

— У женщины сниженный уровень гемоглобина также может свидетельствовать о наличии полипов, эрозии или онкологии, поэтому не надо откладывать поход к врачу. Обязательно посетите гастроэнтеролога и гинеколога, — советует эксперт.

Ну а если врачебный осмотр исключил все опасности, пересмотрите свой рацион. Избавьтесь от фастфуда и продуктов, содержащих красители и консерванты, ешьте больше нежирного красного мяса (говядину и баранину) и печень, налегайте на гранат, морскую капусту и тыквенные семечки.

Второй важный показатель, на который нужно обратить внимание, — средний объем эритроцитов (MCV). В норме MCV составляет от 80 до 100 фемтолитра. Если показатель снижен (при одновременно сниженном гемоглобине), то, скорее всего, у человека железодефицитная анемия. Если MCV в норме при сниженном гемоглобине, это говорит о начинающейся железодефицитной анемии. Также это может сигнализировать и о хроническом заболевании, например, почек. Повышенный MCV нередко бывает признаком нехватки фолиевой кислоты или витамина В12.

Что ещё стоит проверить?

Ферритин. Это белковый комплекс, который показывает уровень запаса железа в организме, он отвечает и за хранение, и за высвобождение железа.

— Оптимальный диапазон ферритина — 50-80 нанограмм на миллилитр. Цифра обычно примерно соответствует нашему весу, — рассказывает Добрецова. — Если показатель колеблется на границе 30-40, то это повод для волнений, даже при нормальном уровне гемоглобина. Этот показатель особенно рекомендуется проверять тем, кто принимает противовоспалительные или обезболивающие препараты от постоянных головных болей, болей в спине и других. Дело в том, что эти лекарства могут вызывать эрозию слизистой желудка и кишечника и, соответственно, кровотечения. Приём антацидов (маалокс, например) может влиять на процессы всасывания железа, поэтому таким пациентам тоже стоит регулярно сдавать такой анализ. В зоне риска также вегетарианцы, люди с частыми кровотечениями и принимающие кроверазжижающие препараты. Всем им необходимо сдавать кровь на этот показатель, даже при отсутствии симптомов анемии.

Избыток ферритина тоже опасен — особенно при заболеваниях печени, сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях. Когда ферритина много, сосуды твердеют и становятся хрупкими. А значит, ускоряется старение организма.

Как восполнить дефицит железа?

Назначать препараты с железом должен врач, не стоит покупать их самостоятельно в аптеке. «Важно точно выполнять рекомендации врача. Запасы гемоглобина и ферритина восполняются медленно, до 6 месяцев, — объясняет Ирина Добрецова. — Поэтому нельзя бросать прием лекарства до окончания курса или снижать дозу, даже если самочувствие улучшилось. Иногда при приеме железосодержащих препаратов бывают побочные эффекты, например, отрыжка, вздутие живота. Тогда можно перейти на внутривенное введение препарата, в зависимости от тяжести ситуации и от степени непереносимости».

Важно помнить, что препараты, содержащие железо, нельзя совмещать с молочными продуктами. Кальций затрудняет всасывание железа. Нежелательно также запивать железосодержащие препараты черным чаем. Зато прекрасный результат даст апельсиновый сок: витамин С, наоборот, помогает всасыванию железа.

Кто рискует получить дефицит железа или анемию?