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Цукерберг показал своего домашнего робота, который шутит и стреляет футболками

21.12.2016 09:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг продемонстрировал работу самодельного «домашнего искусственного интеллекта». Видео и описание системы он опубликовал в своем профиле.

Цукерберг показал своего домашнего робота, который шутит и стреляет футболками
Фото: Reuters

Помощник получил имя Джарвис в честь серии фильмов «Железный человек». Он может контролировать температуру в помещении, включать музыку и управлять бытовой техникой. Также по запросу он выстреливает в предпринимателя чистой футболкой из шкафа.

Система понимает голосовые команды на английском и китайском языках, а также может отвечать. Управление «умным домом» осуществляется через смартфон.

Чтобы продемонстрировать технологию, Цукерберг снял нарочито любительское видео со своей семьей. Джарвис попадает в курьезные ситуации: пугает жену предпринимателя и отказывается включить хорошие песни группы Nickelback, «поскольку хороших не существует».

Создание простого искусственного интеллекта для дома было «личным вызовом» Цукерберга на 2016 год. Озвучкой Джарвиса занимался актер Роберт Дауни-младший.

 
 
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Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг продемонстрировал работу самодельного «домашнего искусственного интеллекта». Видео и описание системы он опубликовал...

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