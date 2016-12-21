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В России провели секретный подводный интернет: не ниже 68 кбит/с
21.12.2016 11:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Российские атомные подводные ракетоносцы, глубоководные аппараты и водолазы смогут быстро обмениваться информацией при помощи подводного интернета,
Уникальная система, обеспечивающая связь на глубине до 6 км и дальности до 35 км, создана волгоградским научно-исследовательским институтом «Штиль».
Специальные гидроакустические каналы передачи информации (ГАПИ) серии «Диалог» обеспечивают прием и передачу звуковой и цифровой информации. На морском сленге эти устройства уже прозвали подводными модемами.
Данные устройства установлены на автономных глубоководных аппаратах «Русь», «Консул», «Бестер», беспилотном «Клавесине». Для водолазного оборудования создан персональный мобильный комплекс «Вуокса».
До появления «Диалога» скорость передачи данных звукоподводной связи составляла не более 3−10 кбит/с. Теперь же благодаря внедрению многоканальной передачи информации (сигнал разбивается на несколько пакетов, одновременно передающихся по 10 каналам связи) даже в самых неблагоприятных погодных и гидрографических условиях скорость передачи не падает ниже 68 кбит/с.
«Диалог» позволяет абонентам свободно разговаривать под водой «по телефону», передавать цифровые пакетные сообщения. Причем не только на российских частотах, но и используя диапазоны связи кораблей НАТО.
Кстати, у американцев тоже
Сейчас Агентство перспективных оборонных разработок Пентагона (DARPA) занято разработкой более совершенной и скоростной системы подводной и подземной связи.
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Российские атомные подводные ракетоносцы, глубоководные аппараты и водолазы смогут быстро обмениваться информацией при помощи подводного интернета, пишут...
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