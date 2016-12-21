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Спутник сфотографировал северекорейскую подлодку с ядерными ракетами

21.12.2016 13:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На спутниковых снимках, сделанных на верфи в Северной Корее, была запечатлена подводная лодка с ядерными ракетами на борту, пишет DailyMail.

Спутник сфотографировал северекорейскую подлодку с ядерными ракетами
Фото: DigitalGlobe

Ведущий американский эксперт по вооружению Северной Кореи Джозеф Бермудес уверен, что это крупнейшая северокорейская субмарина класса GORAE (модернизированный класс Sinpo), вооруженная баллистическими ракетами. Проанализировав снимки, эксперт пришел к выводу, что Северная Корея готовится провести тестовые пуски ракет.

Спутник сфотографировал северекорейскую подлодку с ядерными ракетами
Фото: wotol.com

Косвенным доказательством  является тот факт, что подводная лодка и плавающая баржа, используемая для проверки ракет, не так давно покинули место дислокации. Также эксперт указывает на удаление маскировочной сети с подлодки.

По мнению Бермудеса, северокорейская субмарина вооружена более мощными ракетами, чем испытанные в августе этого KN-11.

Эксперт считает, что субмарины типа Gorae имеют одну или две шахты пусковых ракет и по конструкции похожи на устаревшие советские подлодки проекта 629, которые были куплены в России в 90-х годах в качестве лома.

 
 
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На спутниковых снимках, сделанных на верфи в Северной Корее, была запечатлена подводная лодка с ядерными ракетами на борту, пишет DailyMail.

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