|
Спутник сфотографировал северекорейскую подлодку с ядерными ракетами
21.12.2016 13:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На спутниковых снимках, сделанных на верфи в Северной Корее, была запечатлена подводная лодка с ядерными ракетами на борту,
Ведущий американский эксперт по вооружению Северной Кореи Джозеф Бермудес уверен, что это крупнейшая северокорейская субмарина класса GORAE (модернизированный класс Sinpo), вооруженная баллистическими ракетами. Проанализировав снимки, эксперт пришел к выводу, что Северная Корея готовится провести тестовые пуски ракет.
Косвенным доказательством является тот факт, что подводная лодка и плавающая баржа, используемая для проверки ракет, не так давно покинули место дислокации. Также эксперт указывает на удаление маскировочной сети с подлодки.
По мнению Бермудеса, северокорейская субмарина вооружена более мощными ракетами, чем испытанные в августе этого KN-11.
Эксперт считает, что субмарины типа Gorae имеют одну или две шахты пусковых ракет и по конструкции похожи на устаревшие советские подлодки проекта 629, которые были куплены в России в 90-х годах в качестве лома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На спутниковых снимках, сделанных на верфи в Северной Корее, была запечатлена подводная лодка с ядерными ракетами на борту, пишет DailyMail.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии