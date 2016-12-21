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С 1 января услуги Uber обложат НДС
21.12.2016 16:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
С 1 января 2017 года вступит в силу норма Налогового кодекса, направленная на взимание НДС с иностранных электронных сервисов, которые оказывают услуги на территории Беларуси. Об этом
Согласно дополнению кодекса, местом реализации работ, услуг, имущественных прав признается территория Республики Беларусь, если белорусскому плательщику оказываются услуги, с помощью которых осуществляется поиск потенциальных покупателей (потребителей) или предоставляется информация о них.
Указанная норма вступает в силу с 1 января 2017 года. Она направлена на взимание НДС с вознаграждений нерезидентов, выплачиваемых им белорусскими плательщиками за поиск для них потенциальных покупателей, в том числе с использованием программных продуктов и электронных платформ.
«Примером таких услуг является, например, сервис Uber, плату за использование которого производят белорусские перевозчики пассажиров», — сообщает ведомство.
Представители Uber неоднократно заявляли, что они не являются службой такси, так как сами не нанимают водителей и не имеют автопарка.
«Перевозки через сервис Uber — это не такси: это аренда автомобиля с водителем на короткое время, от этого и стоит отталкиваться, рассматривая регулирующее нашу деятельность законодательство, —
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С 1 января 2017 года вступит в силу норма Налогового кодекса, направленная на взимание НДС с иностранных электронных сервисов, которые оказывают услуги...
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