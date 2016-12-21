С 1 января 2017 года вступит в силу норма Налогового кодекса, направленная на взимание НДС с иностранных электронных сервисов, которые оказывают услуги на территории Беларуси. Об этом сообщает сайт Министерства по налогам и сборам.





Согласно дополнению кодекса, местом реализации работ, услуг, имущественных прав признается территория Республики Беларусь, если белорусскому плательщику оказываются услуги, с помощью которых осуществляется поиск потенциальных покупателей (потребителей) или предоставляется информация о них.

Указанная норма вступает в силу с 1 января 2017 года. Она направлена на взимание НДС с вознаграждений нерезидентов, выплачиваемых им белорусскими плательщиками за поиск для них потенциальных покупателей, в том числе с использованием программных продуктов и электронных платформ.

«Примером таких услуг является, например, сервис Uber, плату за использование которого производят белорусские перевозчики пассажиров», — сообщает ведомство.

Представители Uber неоднократно заявляли, что они не являются службой такси, так как сами не нанимают водителей и не имеют автопарка.

«Перевозки через сервис Uber — это не такси: это аренда автомобиля с водителем на короткое время, от этого и стоит отталкиваться, рассматривая регулирующее нашу деятельность законодательство, — объясняли представители сервиса в феврале. — У нас нет публичного договора такси, предусмотренного законом. <…> Запрос на поездку размещается исключительно в цифровом виде пользователем приложения. По этой же причине на нас не распространяются требования, предъявляемые к автомобилям такси, — у нас нет обязательной оклейки, желтых номеров и прочих атрибутов, которые нужны в такси».

Также сегодня стало известно , что с 1 января 2017 года все услуги электросвязи в Беларуси будут облагаться НДС по ставке 25% вместо 20%. Сейчас эта ставка уже применяется, но только в отношении услуг, оказываемых абонентам.