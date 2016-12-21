Соцсеть «ВКонтакте» представила приложение для прямых трансляций. Оно называется VK Live и пока доступно только для смартфонов и планшетов Apple. Версия для Android появится в ближайшее время.

Видео можно транслировать как в приложении, так и на своей странице или в сообществе «ВКонтакте». Приложение автоматически оповестит вас о новой трансляции человека, на которого вы подписаны. Также на его экране находится список всех активных трансляций, доступных для просмотра. Общаться в приложении можно с помощью комментариев, стикеров и сердечек.





Также приложение позволяет зарабатывать на своих трансляциях, получая подарки от пользователей в прямом эфире.

Напомним, в сентябре было запущено бета-тестирование стриминговой платформы для игровых трансляций на сайте «ВКонтакте».