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Prisma научилась обрабатывать прямоугольные фотографии

21.12.2016 12:56 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Популярное приложение Prisma получило поддержку прямоугольных фотографий. Ранее оно работало только с квадратными картинками с соотношением сторон 1:1. Другими словами, фотографии обрезать больше не нужно. Также появилась возможность загружать картинки с разрешением до 2300 пикселей по любой стороне.

Prisma позволяет обрабатывать изображения в стиле работ известных художников, таких как Пикассо и Моне. Принципиальная новизна приложения заключается в том, что обработка происходит не с помощью наложения фильтров, изображение анализируется самообучающейся нейронной сетью, расположенной на сервере, после чего полностью перерисовывается. В октябре в Prisma появились эффекты для видео. Также приложение научилось работать офлайн.

Prisma научилась обрабатывать прямоугольные фотографии

Приложение Prisma доступно для бесплатной загрузки в магазинах App Store и Google Play.

 
 
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Популярное приложение Prisma получило поддержку прямоугольных фотографий. Ранее оно работало только с...

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