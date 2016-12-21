Популярное приложение Prisma получило поддержку прямоугольных фотографий. Ранее оно работало только с квадратными картинками с соотношением сторон 1:1. Другими словами, фотографии обрезать больше не нужно. Также появилась возможность загружать картинки с разрешением до 2300 пикселей по любой стороне.

Prisma позволяет обрабатывать изображения в стиле работ известных художников, таких как Пикассо и Моне. Принципиальная новизна приложения заключается в том, что обработка происходит не с помощью наложения фильтров, изображение анализируется самообучающейся нейронной сетью, расположенной на сервере, после чего полностью перерисовывается. В октябре в Prisma появились эффекты для видео. Также приложение научилось работать офлайн.





Приложение Prisma доступно для бесплатной загрузки в магазинах App Store и Google Play.