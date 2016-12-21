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Crytek закроет пять своих внутренних студий

21.12.2016 14:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Crytek сообщила о закрытии своих внутренних студий. Подразделения в Будапеште, Софии, Стамбуле, Сеуле и Шанхае в ближайшее время будут закрыты либо проданы другим компаниям. Работу продолжат только головной офис во Франкфурте и подразделение в Киеве, сообщает InGame.

Летом 2014 года появилась информация о том, что Crytek находится на грани банкротства. Основным продуктом компании является движок CryEngine, на базе которого была создана первая часть Far Cry и трилогия Crysis. Позже компания выпустила дорогой и высокотехнологичный экшен Ryse: Son of Rome, который потерпел коммерческий крах из-за технических проблем.

Сторонние разработчики движок CryEngine не полюбили из-за его сложности. При этом даже переход на модель лицензирования не принес ему должной популярности.

Crytek закроет пять своих внутренних студий

В 2014 году Crytek закрыла подразделение в США. Тогда же компания продала свое британское подразделение и права на серию Homefront издательству Deep Silver.

Сейчас Crytek занимается созданием бесплатного кооперативного шутера Hunt: Horrors of the Gilded Age, в котором нужно будет выслеживать и уничтожать всевозможных мифических чудищ.

 
 
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Компания Crytek сообщила о закрытии своих внутренних студий. Подразделения в Будапеште, Софии, Стамбуле,...

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