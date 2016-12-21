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В продаже появились восстановленные Apple Watch

21.12.2016 14:26 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Apple начала продажи восстановленных умных часов Apple Watch. Модель первого поколения с 38-мм корпусом и спортивным ремешком стоит $229, а версия с 42-мм корпусом - $249. Для сравнения, новые часы стоят $269 и $299 соответственно.

Также в продаже имеются восстановленные модели второго поколения – самая дешевая стоит $469. На все устройства дается гарантия сроком на 1 год.

В продаже появились восстановленные Apple Watch

Все восстановленные устройства Apple проходят полную заводскую процедуру замены неисправных и поврежденных компонентов, прежде чем обрести нового владельца. Также они подвергаются строгим процедурам тестирования и проверки производителя.

Пока восстановленные Apple Watch доступны только в США. Продажи в других регионах стартуют позже.

 
 
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Компания Apple начала продажи восстановленных умных часов Apple Watch. Модель первого поколения с 38-мм...

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