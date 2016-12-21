В январе 2017 года 4G придет к жителям 40 населенных пунктов, в том числе в Барановичи, Бобруйск, Лиду, Мозырь, Оршу, Пинск, Шклов, Солигорск. Об этом сообщил коммерческий директор компании МТС Евгений Брянцев, передает БЕЛТА .

В список населенных пунктов, где вскоре появится 4G, также вошли такие города, как Дрогичин, Кобрин, Лунинец, Добруш, Калинковичи, Браслав, Лепель, Борисов, Заславль, Молодечно, Смолевичи.

Коммерческий директор МТС пояснил, что компания проанализирует результаты работы после включения 4G в крупных населенных пунктах и будет принимать решение о расширении перечня городов, где в будущем появится эта технология.

Он также отметил, что о появлении 4G в деревнях или агрогородках речь пока не идет. При этом Евгений Брянцев подчеркнул, что компания продолжит модернизацию сети 3G как дополняющей технологии и к середине 2017 года обеспечит ею жителей сельской местности по всей стране (на 99% территории).

Сейчас сетью 3G от МТС полостью покрыта Минская область. На территории Брестской, Витебской и Гомельской областей ведется активная модернизация сети для скорейшего внедрения технологии на селе.