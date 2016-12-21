Мобильный оператор МТС включит 4G в областных центрах 23 декабря. Для всех абонентов в областных центрах в качестве подарка предусмотрен бонусный пакет 40 ГБ 4G-трафика. Об этом сообщил коммерческий директор компании Евгений Брянцев, передает БЕЛТА .

По его словам, столичные абоненты уже успели ощутить преимущества мобильного интернета нового поколения. Так, если в январе 2016 года 4G использовали около 50 тысяч минских абонентов, то на ноябрь эта цифра уже составила 170 тысяч, что составляет 26% всех абонентов МТС в столице. Также с момента запуска LTE доля 4G-смартфонов в общей базе МТС выросла в 2,2 раза, доля в продажах - в 2,5 раза и продолжает расти.

LTE-Advanced запустили в коммерческую эксплуатацию в Минске в декабре 2015 года. Сеть 4G построена предприятием «Белорусские облачные технологии» (beCloud).