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Все услуги электросвязи с 1 января будут облагаться НДС по ставке 25%

21.12.2016 14:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Все услуги электросвязи с 1 января будут облагаться НДС по ставке 25%

С 1 января 2017 года все услуги электросвязи в Беларуси будут облагаться НДС по ставке 25%, сообщил начальник главного управления методологии налогообложения организаций МНС Игорь Скринников, передает БЕЛТА.

Сейчас эта ставка уже применяется, но только в отношении услуг, оказываемых абонентам. «С января применение ставки станет несколько шире, потому что она будет применяться в отношении всех услуг электросвязи», - подчеркнул Игорь Скринников.

Налог на добавленную стоимость в отношении оборотов по реализации на территории Беларуси услуг электросвязи, оказываемых абонентам, был повышен с 20% до 25% в апреле 2016 года. Операторы и провайдеры переложили его на абонентов.

 
 
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С 1 января 2017 года все услуги электросвязи в Беларуси будут облагаться НДС по ставке...

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