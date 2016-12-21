С 1 января 2017 года все услуги электросвязи в Беларуси будут облагаться НДС по ставке 25%, сообщил начальник главного управления методологии налогообложения организаций МНС Игорь Скринников, передает БЕЛТА .

Сейчас эта ставка уже применяется, но только в отношении услуг, оказываемых абонентам. «С января применение ставки станет несколько шире, потому что она будет применяться в отношении всех услуг электросвязи», - подчеркнул Игорь Скринников.

Налог на добавленную стоимость в отношении оборотов по реализации на территории Беларуси услуг электросвязи, оказываемых абонентам, был повышен с 20% до 25% в апреле 2016 года. Операторы и провайдеры переложили его на абонентов.