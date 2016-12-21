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Россия успешно испытала противоспутниковую ракету

22.12.2016 09:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Россия провела очередное успешное летное испытание новой противоракеты, разрабатываемой в рамках опытно-конструкторской работы «Нудоль». Об этом сообщил ресурс Washington Free Beacon со ссылкой на источники в Пентагоне. Запуск ракеты был произведен с площадки на космодроме Плесецк. По данным специалистов Пентагона, ракеты «Нудоль» могут перехватывать спутники.

Как отмечается в заметке, пуск ракеты состоялся еще 16 декабря из полигона, находящегося в районе Плесецка. Это было пятое испытание по счету и третье успешное для данного типа ракет. Прежние успешные пуски состоялись 24 мая 2016 и 18 ноября 2015 года. По мнению автора статьи, известного военного обозревателя Билла Гертца, высокая частота пусков свидетельствует о приоритетности программы «Нудоль».

Россия успешно испытала противоспутниковую ракету
Система ПРО А-235 (ОКР «Нудоль»)

В настоящее время в рамках ОКР «Нудоль» в России создается стрельбовый комплекс с новыми ракетами для перспективной системы противоракетной и противокосмической обороны А-235.

Комплекс предполагается мобильным и будет размещаться на многоосных колесных шасси производства Минского завода колесной техники. Ракеты «Нудоли», по ряду сообщений, относятся к дальнему (заатмосферному) эшелону перехвата системы А-235.

Находящаяся в боевой готовности система противоракетной обороны Москвы А-135, согласно открытым источникам, не имеет возможности перехватывать спутники.

По утверждению генконструктора системы Анатолия Басистова, такая возможность имелась лишь технически, при возможном использовании заатмосферных ракет-перехватчиков 51Т6. Известно, что возможностями для атаки спутников обладала предыдущая версия этой системы (А-35М).

 
 
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Россия провела очередное успешное летное испытание новой противоракеты, разрабатываемой в рамках опытно-конструкторской работы «Нудоль». Об этом сообщил ресурс...

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