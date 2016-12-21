Две педали, автоматическая коробка, запуск двигателя кнопкой — российский журнал «Авторевю» провел тест-драйв пока секретного бронетранспортера на платформе «Курганец-25».

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«Курганец-25» имеет массу порядка 25 тонн и может разгоняться до 80 км/ч.Техническая начинка новой машины до сих пор засекречена. Наверняка «Курганец-25» приспособлен для сетецентрического боя (когда командир дистанционно видит машины и может управлять ими дистанционно).

Двигатель у бронетранспортера находится спереди, обеспечивая дополнительную защиту экипажу. Кстати, для «Курганца» предлагается два варианта силовых установок: оппозитный мотор 2В06 объемом 17 л и второй, пока еще экспериментальный двигатель ЯМЗ с двойным турбонаддувом.

Это российский мотор, особенностью которого стал уникальный блок регулятора напряжения. Если бы не он, то сам генератор пришлось бы делать в три раза больше. Трансмиссия «Курганца» полностью автоматическая, предусмотрен ручной режим переключения передач.

— К сожалению, нельзя показать, что внутри, — рассказывает корреспондент «Авторевю». — Но ощущение такое, как будто находишься в звездолете: всюду дисплеи, позволяющие видеть все, что происходит вокруг бронетранспортера.

Попавший на тест-драйв бронетранспортер вооружен крупнокалиберным пулеметом «Корд», установленным в дистанционно управляемой турели. Наводчику внутри просторно, а сама башня и боекомплект отделены от членов экипажа.

Поэтому в случае детонации боеприпасов военнослужащим ничего не угрожает. Кроме обычной брони «Курганец 25» прикрывает система активной защиты (вероятно, «Афганит», такая же устанавливается на «Армате». — Прим. ред.), способная уничтожать вражеские снаряды на подлете.

Напомним, что «Курганец-25» является универсальной гусеничной платформой, на базе которой планируется создать боевую машину пехоты, гусеничный бронетранспортер и противотанковую самоходную установку со 125-мм танковым орудием.