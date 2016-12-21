В 2017 году российские авиаконструкторы начнут работы над проектом «самолета судного дня» третьего поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Александра Якунина.



Воздушный пункт управления на базе Ил-96−400. Фото: aviaforum.ru

В прошлом году российские военные уже получили первый воздушный пункт стратегического управления второго поколения Ил-80М. По словам Якунина, самолет полностью введен в строй и уже принял участие в первых учениях, выполнив ряд задач в рамках оперативной подготовки Вооруженных сил.

Также гендиректор отметил, что конструкция самолета позволяет принимать на борт высший командный состав российских вооруженных сил, а также «боевой расчет», в который входят офицеры Генштаба и технические специалисты.

Летающий штаб оборудован защитой от воздействия поражающих факторов ядерного взрыва (отсюда и отсылка к «Судному дню»). Кроме России, такой комплекс есть только у США.

Подобные воздушные пункты стратегического управления позволяют координировать действия войск в случае выхода из строя наземных пунктов управления, узлов и линий связи.