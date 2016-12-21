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В России разрабатывают новый "самолет судного дня"
22.12.2016 14:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В 2017 году российские авиаконструкторы начнут работы над проектом «самолета судного дня» третьего поколения,
В прошлом году российские военные уже получили первый воздушный пункт стратегического управления второго поколения Ил-80М. По словам Якунина, самолет полностью введен в строй и уже принял участие в первых учениях, выполнив ряд задач в рамках оперативной подготовки Вооруженных сил.
Также гендиректор отметил, что конструкция самолета позволяет принимать на борт высший командный состав российских вооруженных сил, а также «боевой расчет», в который входят офицеры Генштаба и технические специалисты.
Летающий штаб оборудован защитой от воздействия поражающих факторов ядерного взрыва (отсюда и отсылка к «Судному дню»). Кроме России, такой комплекс есть только у США.
Подобные воздушные пункты стратегического управления позволяют координировать действия войск в случае выхода из строя наземных пунктов управления, узлов и линий связи.
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В 2017 году российские авиаконструкторы начнут работы над проектом «самолета судного дня» третьего поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора...
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