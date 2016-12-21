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В России разрабатывают новый "самолет судного дня"

22.12.2016 14:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В 2017 году российские авиаконструкторы начнут работы над проектом «самолета судного дня» третьего поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Александра Якунина.

В России разрабатывают новый "самолет судного дня"
Воздушный пункт управления на базе Ил-96−400. Фото: aviaforum.ru

В прошлом году российские военные уже получили первый воздушный пункт стратегического управления второго поколения Ил-80М. По словам Якунина, самолет полностью введен в строй и уже принял участие в первых учениях, выполнив ряд задач в рамках оперативной подготовки Вооруженных сил.

Также гендиректор отметил, что конструкция самолета позволяет принимать на борт высший командный состав российских вооруженных сил, а также «боевой расчет», в который входят офицеры Генштаба и технические специалисты.

Летающий штаб оборудован защитой от воздействия поражающих факторов ядерного взрыва (отсюда и отсылка к «Судному дню»). Кроме России, такой комплекс есть только у США.

Подобные воздушные пункты стратегического управления позволяют координировать действия войск в случае выхода из строя наземных пунктов управления, узлов и линий связи.

 
 
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В 2017 году российские авиаконструкторы начнут работы над проектом «самолета судного дня» третьего поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора...

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