Кэрисса Литтлджон пять лет прослужила в американских Военно-воздушных силах, пишет PopularMilitary. Свою карьеру она начала в качестве военнослужащей на базе ВВС США Йокота в Японии.



Фото: instagram.com/charissa_littlejohn

В качестве специалиста службы протокола Литтлджон участвовала в организации визитов делегатов Конгресса и других государственных должностных лиц, включая президента и министра обороны.



Фото: instagram.com/charissa_littlejohn

После пяти лет службы, в 2015 году девушка ушла из армии, чтобы продолжить карьеру в сфере здравоохранения. Увлечение фитнесом помогли Кэриссt Литтлджон также стать популярной моделью и звездой Instagram. Сейчас у нее 70,3 тыс. подписчиков.



Фото: instagram.com/charissa_littlejohn



Фото: instagram.com/charissa_littlejohn



Фото: instagram.com/charissa_littlejohn



Фото: instagram.com/charissa_littlejohn



Фото: instagram.com/charissa_littlejohn



Фото: instagram.com/charissa_littlejohn



Фото: instagram.com/charissa_littlejohn