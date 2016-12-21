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Twitter теряет топ-менеджеров

22.12.2016 13:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Сервис микроблогов Twitter теряет топ-менеджеров. На днях компанию покинули технический директор Адам Мессингер и вице-президент Джош Макфарлэнд. Первый решил сделать передышку, другой нашел работу в венчурной компании Greylock Partners.

В ноябре компания попрощалась с Адамом Бэйном, главным операционным директором Twitter. Также компания сократила несколько сотен простых сотрудников.

Twitter теряет топ-менеджеров

В этом году Twitter исполнилось 10 лет. За это время убытки сервиса достигли $2 миллиардов. В третьем квартале 2016 года компания потеряла $103 миллионов из-за управленческой неразберихи и отсутствия роста пользовательской базы. Согласно последним данным, аудитория сервиса составляет 317 миллионов человек в месяц. Компания активно ищет потенциальных покупателей, но все разбегаются.

 
 
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Сервис микроблогов Twitter теряет топ-менеджеров. На днях компанию покинули технический директор Адам...

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