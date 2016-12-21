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Обновленный ноутбук Dell XPS 15 получит графику GeForce GTX 1050

22.12.2016 13:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Dell готовит к выпуску игровой ноутбук начального уровня XPS 15. Официальный анонс новинки состоится в начале января на выставке CES 2017, однако характеристики устройства уже появились на сайте производителя.

Обновленный Dell XPS 15 получил 15-дюймовый экран с разрешением до 3840 x 2160 пикселей. Высокую производительность обеспечивают процессоры Intel Kaby Lake. На выбор предложены модели с Core i3-7100HQ, i5-7300HQ и i7-7700HQ. Также устройство поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. За графику отвечает ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ памяти, анонс которого также ожидается на CES 2017.

Обновленный ноутбук Dell XPS 15 получит графику GeForce GTX 1050

Напомним, что все новые мобильные видеокарты NVIDIA с архитектурой Pascal отличаются от своих настольных аналогов только частотными характеристиками и пониженным энергопотреблением.

 
 
Ссылка на источник 31
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Компания Dell готовит к выпуску игровой ноутбук начального уровня XPS 15. Официальный анонс новинки...

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