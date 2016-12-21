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Рассекречены смартфоны LG K нового поколения

22.12.2016 14:39 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания LG рассекретила характеристики смартфонов серии K нового поколения, официальная презентация которых состоится в начале января на выставке CES 2017.

Смартфон LG K10 получил 5,3-дюймовый экран с разрешением 1280 х 720 пикселей, процессор MediaTek MT6750, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, 13-мегапиксельную тыльную камеру и 5-мегапиксельную дополнительную с широкоугольным объективом. Еще у него – сканер отпечатков пальцев и аккумуляторная батарея на 2800 мАч.

LG K8 имеет 5-дюймовый экран с разрешением 1280 х 720 пикселей, процессор Snapdragon 425, 1,5 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, 13- и 5-мегапиксельную камеру, а также аккумулятор на 2500 мАч.

LG K4 оснащен 5-дюймовым экраном с разрешением 854 х 480 пикселей, процессором Snapdragon 210, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флэш-памяти, двумя 5-мегапиксельными камерами и аккумулятором на 2500 мАч.

Рассекречены смартфоны LG K нового поколения

LG K3 располагает 4,5-дюймовым экраном с разрешением 854 х 480 пикселей, процессором Snapdragon 210, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флэш-памяти, 5- и 2-мегапиксельной камерой, аккумулятором на 2100 мАч.

Смартфоны LG K10 и LG K8 работают под управлением операционной системы Android 7.0, а LG K4 и LG K3 получили Android 6.0.

 
 
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Компания LG рассекретила характеристики смартфонов серии K нового поколения, официальная презентация...

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