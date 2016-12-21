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Большинство белорусов покупают книги в интернет-магазинах

22.12.2016 15:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Большинство белорусов покупают книги в интернет-магазинах

Большинство белорусов предпочитают покупать книги в интернет-магазинах. Об этом свидетельствуют результаты исследований о предпочтениях потребителей на печатном рынке Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По результатам исследований, более 50% читающих белорусов покупают книги. Один раз в месяц покупают книги 5,6% читателей, один раз в год и реже - 23,8%. Большинство потребителей предпочитают делать покупки книг в интернет-магазинах, рост числа покупок через интернет в последние годы очень существенный. При этом чаще всего потребители узнают о новых изданиях из интернет-ресурсов.

Ежедневно читают 17,1% белорусов, один или несколько раз в неделю - 21,4%, не читают вообще - 15,7%. Электронной книге отдают предпочтение 30,6% белорусов.

 
 
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Большинство белорусов предпочитают покупать книги в интернет-магазинах. Об этом...

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