Большинство белорусов предпочитают покупать книги в интернет-магазинах. Об этом свидетельствуют результаты исследований о предпочтениях потребителей на печатном рынке Беларуси, сообщает БЕЛТА .

По результатам исследований, более 50% читающих белорусов покупают книги. Один раз в месяц покупают книги 5,6% читателей, один раз в год и реже - 23,8%. Большинство потребителей предпочитают делать покупки книг в интернет-магазинах, рост числа покупок через интернет в последние годы очень существенный. При этом чаще всего потребители узнают о новых изданиях из интернет-ресурсов.

Ежедневно читают 17,1% белорусов, один или несколько раз в неделю - 21,4%, не читают вообще - 15,7%. Электронной книге отдают предпочтение 30,6% белорусов.