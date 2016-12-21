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МТС закрывает «4G Безлимит»
22.12.2016 15:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Оператор МТС информирует о том, что с 1 января 2017 года услуга «4G Безлимит» закрывается.
Компания напоминает, что в сети LTE можно расходовать трафик, который предоставляется в рамках тарифных планов и актуальных интернет-услуг МТС, а также нового предложения оператора – «Открытый интернет». Никаких дополнительных действий для этого не требуется.
Изучить все доступные абонентам МТС услуги по мобильной передаче данных можно на сайте оператора.
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Оператор МТС информирует о том, что с 1 января 2017 года услуга «4G Безлимит»...
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